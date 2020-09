Italia, con l'Olanda una nuova faccia: la promessa di Mancini

L’Italia vuole mettersi alle spalle il pareggio con la Bosnia e ripartire nel modo migliore nella prossima sfida di Nations League, quella contro l’Olanda. Ma ci si aspetta una Nazionale diversa rispetto a quella di Firenze, come del resto ha promesso anche il ct azzurro Roberto Mancini.

“Abbiamo viaggiato tra ieri e oggi – ha dichiarato nel corso della conferenza stampa tenuta ad Amsterdam -. Dovrò valutare le condizioni di tutti, probabilmente saranno necessari diversi cambi. Posso dire che certamente ci saranno Donnarumma, Chiellini, Jorginho e Immobile“.

Mancini non nasconde però l’esistenza di alcune problematiche: “Rispetto a quando abbiamo iniziato la prima Nations League, la situazione è più complicata. Stavolta infatti abbiamo ragazzi con due soli allenamenti nelle gambe, e perciò dovremmo operare dei cambiamenti“.

“Si tratta di una situazione anomala. Anche per rispetto dei ragazzi, oltre che per evitare il rischio di infortuni. Sensi per esempio non può fare due partite in tre giorni“, aggiunge il ct, che però rilancia: “Con la Bosnia siamo stati propositivi, spero che lo saremo ancora”.

Un’Italia quindi più giovane, ma Mancini rifiuta questa definizione: “Alcuni hanno debuttato un anno e mezzo fa, non dobbiamo considerarli giovani. Locatelli è cresciuto molto, potrebbe anche essere titolare. Zaniolo e Kean possono migliorare ancora tantissimo, ma sono sulla buona strada. E di questo sono felicissimo”.

Discorso doveroso, quindi, sui problemi degli attaccanti: “Giocare in Nazionale è diverso rispetto a farlo nella propria squadra. Belotti e Immobile forse potevano segnare di più, ma hanno sempre fatto bene. E magari hanno fatto segnare, con i loro movimenti”.

Ora però, testa all’Olanda. Con un’Italia che dovrà partire dalle certezze e alzare l’asticella: “Domani saranno importanti sia la prestazione che il risultato“. Parola di Mancini.

OMNISPORT | 06-09-2020 20:38