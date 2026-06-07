Italia, perché non confermi Baldini CT? La "pazza idea" di Adani e Rimedio dopo l'1-0 in Grecia divide i fan

L'appello alla FIGC a valutare risultati e prestazioni del tecnico promosso ad interim dall'U21 infiamma il web: proseguire sulla linea verde o affidarsi a un allenatore di nome?

Due vittorie su due, con una percentuale di successi del 100%: Silvio Baldini ha assolto al meglio al suo compito, ha fatto ripartire l’Italia dopo la delusione del terzo Mondiale di fila mancato miseramente con un mini filotto vincente. Certo, come ha ribadito lo stesso CT ad interim, di fronte non c’erano il Brasile, la Germania, la Francia o la Spagna, bensì due Nazionali come Lussemburgo e Grecia. Ma i giovani Azzurri hanno comunque dato risposte incoraggianti. Hanno vinto, ma soprattutto hanno convinto, giocando di squadra e compattandosi nelle difficoltà.

Le vittorie di Baldini contro Lussemburgo e Grecia

Un’Italia senza troppe stelle, se si escludono Donnarumma in porta, il micidiale Pio Esposito in attacco e qualche altro – Comuzzo in difesa, Pisilli a centrocampo, Ndour sulla tre quarti – ma capace di dettare il ritmo e di sfiorare il gol in più circostanze. Dopo il Lussemburgo, la storia s’è ripetuta a Creta con l’attaccante dell’Inter match winner della sfida con gli ellenici. Una partita chiusa tra mille sofferenze per l’espulsione di Reggiani a metà ripresa, col fortino azzurro che ha comunque resistito con caparbietà. Una vittoria capce di trascinare anche le due voci che hanno raccontato la partita sulla Rai: il telecronista Alberto Rimedio e il commentatore Daniele Adani.

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Rimedio e Adani in telecronaca: “Valutare Baldini”

Più volte nel corso della diretta Rimedio ha sottolineato l’ottimo lavoro di Baldini emerso nel corso delle due sfide di giugno, supportato peraltro da Adani. Al termine della partita l’ex difensore ha sottolineato che il gruppo è col CT: “Il messaggio dato dal capitano, che ha chiamato Baldini e gli ha chiesto di essere qui, meritava una ricompensa. Certo, non è quella che tutti ci aspettavamo, ma è un punto di partenza”. Rimedio ha ribadito: “Nel massimo rispetto dei nomi altissimi di primo piano – Conte, Mancini e Guardiola – dobbiamo tenere in considerazione quanto fatto da Silvio Baldini durante un percorso così breve. Da noi si faceva così un tempo e in altri paesi, come la Spagna, si fa ancora così: prendiamo De la Fuente”.

Confermare Baldini oppure no? Il dibattito s’infiamma

La “pazza idea” della conferma di Baldini ha scatenato il dibattito sul web. “E bravi i ragazzi di Baldini. E bravo lui che non ha peli sulla lingua, che non si fa imporre scelte. Un po’ di luce in fondo al tunnel si intravede”, commenta un fan. “Bello vedere l’entusiasmo e la passione dei ragazzi di Baldini. Una riflessione è doverosa”. E ancora: “Ma perchè non promuoviamo Baldini a CT?”. Oppure: “Ovviamente Baldini ha fatto molto bene, facendo giocare a calcio la Nazionale. Verrà quindi rimesso nel cassetto”. Ma non mancano scettici e critici: “Davvero tanto entusismo per due amichevoli vinte contro la 98ma e la 47ma del ranking UEFA?“. O anche: “Baldini CT per due vittorie in due partite inutili contro squadre improponibili? Ma dai”.