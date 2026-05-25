Italia, Conte non è il ct giusto: il rischio che correrebbe la Nazionale per i Mondiali 2030

L'addio al Napoli con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto avvicina l'allenatore pugliese al ritorno in Nazionale: vi spieghiamo perché sarebbe rischioso

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Antonio Conte l’ha fatto di nuovo: due anni e via. Anche sull’esperienza al Napoli è calato il sipario e, ora, si riaprono le porte di un possibile ritorno in Nazionale. Ma siamo davvero sicuri che il tecnico pugliese sia l’uomo giusto per guidare l’Italia? Tra meno di un mese scopriremo chi, tra Malagò e Abete, assumerà la guida della Federazione, poi arriverà il momento delle decisioni importanti. Tra queste, una delle più delicate riguarda proprio il prossimo commissario tecnico, chiamato a ripartire da zero, anzi da sotto zero, dopo i tre Mondiali consecutivi mancati. È chiaro che il discorso sia ampio e che l’intero movimento calcistico debba essere rifondato dalle fondamenta, ma i tifosi hanno anche bisogno di risultati immediati, dopo le numerose delusioni accumulate negli ultimi anni, Euro 2020 a parte. Sullo sfondo resta il sogno impossibile Guardiola, mentre Conte rappresenta l’opzione più concreta. Ma puntare sull’ex Juventus e Inter potrebbe rivelarsi un azzardo in vista del 2030.

Prossimo ct Italia: Guardiola, Conte, tutti i candidati

Non inganni l’addio di Guardiola al Manchester City dopo 10 anni e 20 trofei: nonostante le voci e le ipotesi più disparate (compreso il presunto aiuto degli sponsor), Pep resta irraggiungibile. Per 25 milioni di buoni motivi, ossia l’equivalente del suo stipendio all’Etihad. All’elenco dei possibili ct si è appena aggiunto Max Allegri, fresco di esonero dal Milan dopo il clamoroso harakiri interno col Cagliari che è costato la Champions.

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Ma, in questo momento storico, il tecnico livornese ha perso quell’appeal di cui ha bisogno la Nazionale, mentre Conte resta sempre on fire. Il secondo posto conquistato nonostante l’emergenza infortuni che ha caratterizzato la stagione degli ex campioni d’Italia, la Supercoppa vinta a Riad, il tributo riservatogli dal Maradona e i risultati immediati che garantisce: ecco perché l’ex ct rappresenterebbe il miglior biglietto da visita per il prossimo presidente della Figc.

Perché Conte non è il ct giusto: il rischio per i Mondiali 2030

Tutto giusto, per carità. Ma bisogna anche gettare le basi di un progetto a lungo termine, che guardi ai Mondiali del 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco, e – perché no – anche oltre. Basta analizzare la carriera di Conte allenatore per capire che non è la persona giusta per la panchina dell’Italia. E proprio il precedente con la Nazionale dovrebbe far riflettere: soltanto due anni in azzurro, dal 2014 al 2016, un Europeo oltre ogni aspettativa nonostante una delle rose più deboli di sempre, prima di fare un passo indietro e accettare la proposta del Chelsea.

E se decidesse di lasciare di nuovo dopo gli Europei del 2028? L’Italia si ritroverebbe costretta a ripartire ancora una volta nella frenetica ricerca di un nuovo ct, senza il tempo necessario per cementare il gruppo in vista delle qualificazioni mondiali, con tutte le conseguenze e i rischi del caso.

La costante della carriera di Conte

Fare di Napoli un punto di arrivo e non di passaggio. Parole e musica di Conte nel giorno della sua presentazione da neo-allenatore dei partenopei. Eppure Antonio non ha mantenuto l’impegno assunto con la piazza, andando via un anno prima della scadenza del contratto triennale firmato con De Laurentiis. La storia si ripete, e neppure sorprende più.

Se da calciatore ha saputo essere una bandiera, da allenatore non è riuscito a costruire nulla di davvero duraturo nemmeno nella sua Juventus, dove ha comunque vissuto la sua esperienza più lunga in panchina: tre stagioni. Il resto della carriera parla chiaro: una stagione ad Arezzo, una e mezza al Bari, quattro mesi all’Atalanta, un anno al Siena, due con la Nazionale dopo la Juve, due al Chelsea, due all’Inter, due mezze stagioni al Tottenham e infine le due annate al Napoli. Insomma, Conte è un allenatore ‘da tutto e subito’, ma con cui diventa difficile immaginare un progetto di lungo periodo. Ed è proprio ciò di cui avrebbe bisogno la nostra malmessa Nazionale.