Italia contro la Polonia senza Mancini e Immobile

Roberto Mancini non riuscirà a guidare dalla panchina l’Italia a Reggio Emilia, in occasione della partita di Nations League contro la Polonia in programma domenica. Il commissario tecnico è ancora in isolamento fiduciario da quando lo scorso 6 novembre è risultato positivo al Covid 19 e la situazione non si sbloccherà nelle prossime ore.

Al gruppo degli Azzurri non si unirà neanche Ciro Immobile. A guidare l’Italia dalla panchina sarà ancora il vice di Mancini Alberigo Evani, come mercoledì scorso nell’amichevole contro l’Estonia.

OMNISPORT | 14-11-2020 13:46