Italia, i possibili convocati di Gattuso: la decisione su Chiesa e Zaniolo, ecco le scelte anti-Haaland

Si avvicina il momento delle ultime scelte per Ringhio: a 180 minuti dalla fine delle qualificazioni, la Nazionale spera ancora in un clamoroso sorpasso ai danni della Norvegia

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Centottanta minuti separano l’Italia dal suo destino Mondiale. Già certa di un posto nei playoff, la Nazionale può ancora sperare in un passo falso della Norvegia di Haaland con l’Estonia e poi nel successo nello scontro diretto per un clamoroso sorpasso. Per Gattusto sta arrivando il momento delle scelte: la decisione su Chiesa e Zaniolo, i possibili convocati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia, gli ultimi due impegni delle qualificazioni

La strada verso i Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti è (quasi) tracciata. Serve un mezzo miracolo per la qualificazione diretta alla rassegna iridata, ma finché la matematica lascia spazio alla speranza perché non crederci? La classifica del Gruppo I vede la scatenata Norvegia di Haaland al primo posto con 18 punti e una differenza reti mostruosa di +26.

L’Italia insegue a 15 con una differenza reti di +10: la squadra di Gattuso deve battere la Moldavia nella sfida in programma giovedì 13 novembre e contemporaneamente augurarsi che gli scandinavi non superino l’Estonia, così da giocarsi tutto nello scontro diretto che si giocherà domenica 16 novembre a San Siro.

I possibili convocati: la decisione su Zaniolo e Chiesa

Per le ultime convocazioni del ct in questa marcia d’avvicinamento al Mondiale bisognerà aspettare la giornata di domani, venerdì 7 novembre. Ma filtrano già indiscrezioni sopratutto in merito a Zaniolo e Chiesa, due tra i giocatori italiani più talentuosi (e incostanti) in circolazione. Il primo si è rilanciato a Udine, dove ha trovato continuità di rendimento e anche gol pesanti, mentre il figlio d’arte continua a essere utilizzato con il contagocce da Arne Slot.

Finora l’avventura inglese al Liverpool gli ha regalato pochissime soddisfazioni e, come rivelato proprio da Gattuso, nelle due precedenti chiamate è stato lo stesso Chiesa a chiedere di non essere convocato perché non al meglio della forma. Ecco, sembra che i due non rientreranno nella lista dei convocati. Per Zaniolo la questione sarebbe di natura tattica, mentre nel caso di Federico è sempre la sua condizione a dettare legge.

Le scelte anti-Haaland di Gattuso

Tante certezze, ma anche qualche dubbio. Il primo è in difesa, dove si profila una corsa a due tra Gabbia e Gatti. Sulle corsie laterali Bellanova reclama un posto, mentre in mediana Ricci, che aveva già stregato Spalletti, è pronto a conquistare anche Ringhio. Merito delle sue ultime prestazioni col Milan, che avrebbero convinto il commissario tecnico a convocarlo.

Chi rischia grosso in attacco è Raspadori, sparito dai radar da quando ha lasciato Napoli per trasferirsi all’Atletico Madrid. Jack, rivelatosi un jolly prezioso per Rino, sperava di giocare di più, invece si vede ancora meno in campo. Non è da escludere che possa lasciare spazio al recuperato Scamacca.

I possibili convocati dell’Italia