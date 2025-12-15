Italia, da Bartesaghi a Zaniolo: quanti nuovi acquisti per il ct Gattuso

Ringhio sta osservando tutti i campi per arrivare a marzo con i migliori giocatori a disposizioni. E in tanti stanno dando belle risposte

Una missione: andare ai Mondiali. Non conta come, l’importante è il fine. Gattuso spera però di trovare quanti più mezzi necessari per riportare gli azzurri in una manifestazione che manca dal 2014. La terza eliminazione di fila ai playoff sarebbe una catastrofe per tutto il movimento. E per superare prima l’Irlanda del Nord e poi una tra Galles e Bosnia Erzegovina, il ct ha incominciato a guardarsi ovunque. Nulla passa inosservato, tutti sono nel mirino del ct della Nazionale. E in Serie A tanti nuovi volti stanno dando belle risposte all’allenatore.

Italia, la fascia è al sicuro e spunta Bartesaghi

Per non inciampare in spiacevoli ostacoli, Gattuso dovrà guardare la forma fisica oltre il nome. Sulla sinistra i nomi a disposizione del tecnico sono tanti: Calafiori (che però può fare anche il braccetto o il centrale), Dimarco e anche Cambiaso. Ma in queste ultime giornate a prendersi la scena ci ha pensato Bartesaghi, che ha ormai da tempo rubato il posto da titolare a Estupinan nel Milan. Contro il Sassuolo ha trovato anche i suoi primi due gol in Serie A, tutti in una tarda mattinata, anche se il risultato non ha sorriso ad Allegri. “È un giocatore che può solo crescere” ha detto Max. E anche Gattuso lo spera per avere un’ulteriore alternativa in quel ruolo e per non lasciare nulla al caso.

Zaniolo rivuole la Nazionale. E Chiesa?

Quel ragazzo che aveva colpito tutti a 19 anni è ritornato a far risplendere il suo talento. Contro il Napoli si è rivisto il Zaniolo della Roma, quello che lasciava le buche sui campi, prima dei gravi infortuni alle ginocchia che ne hanno frenato bruscamente la crescita. Il talento del trequartista sembrava si fosse fermato a quella percussione contro la Juventus che ha portato al ko. Dopo anni di buio, ora con l’Udinese sta ritrovando un po’ di luce. E il pensiero alla Nazionale è inevitabile: “Come ho sempre detto è un sogno e un obiettivo. Lavoro tutti i giorni per poterci tornare” ha spiegato a Dazn dopo la partita. E potrebbe essere una soluzione differente per lo scacchiere di Gattuso. Intanto ha già messo a segno cinque gol in stagione, ma la vera vittoria è la serenità ritrovata. Ha bussato alle porte dell’Italia, ora toccherà al ct capire se si può aprire.

E Chiesa? I tifosi del Liverpool sono innamorati di lui e vorrebbero addirittura vederlo in campo da titolare. Slot gli sta dando dei spezzoni e nell’ultima partita contro il Brighton è entrato benissimo, sfiorando più volte l’assist vincente. Gattuso ha ripetuto più volte che non dipende da lui e che avrebbe già riportato l’ex Juve a vestire la maglia dell’Italia. Chissà se a marzo risponderà presente. Servono tutti, non si può rischiare.

Palestra e Scamacca, un aiuto made in Atalanta

Pisacane gli ha detto di rimanere con i piedi per terra, mentre il dirigente Angelozzi ha detto che è il più forte in quel ruolo. Di chi parliamo? Del giovane 2005 Palestra, che anche contro la sua Atalanta ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Al Cagliari è solo in prestito secco e il futuro parla chiaro: per lui ci sarà una big. Inter e Juve già hanno fatto qualche squillo alla famiglia Percassi, ma la valutazione è alta, 40 milioni. Chi può averlo gratis è Gattuso, che sulla fascia destra oltre Di Lorenzo non può contare su tanti nomi. Al contrario dell’attacco, dove ci sono Retegui, Kean e anche Pio Esposito. E a completare il quadro potrebbe essere Scamacca, che ora con Palladino ha ritrovato il gol e il sorriso. Quel sorriso che tutti i tifosi dell’Italia sperano di avere a fine marzo.