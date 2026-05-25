Italia, Baldini vara la linea "verde": in attacco Camarda e Koleosho. Donnarumma e Pio Esposito, unici "reduci" di Zenica

Il commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore italiana Baldini ha diramato la sua lista dei convocati per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo: ecco i giocatori che avrà a disposizione

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Niente Mondiale, abbandonata ogni idea di possibile ripescaggio, sempre stato molto remoto, l’Italia deve dunque accontentarsi delle due amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo. Silvio Baldini l’aveva già anticipato, scatenando anche l’ira della Federcalcio greca che avrebbe voluto fare un test di qualità contro una Nazionale pronta, ma le convocazioni sono piene di giocatori provenienti dall’Under 21, fatta eccezione per capitan Donnarumma, che fin da subito aveva dato la sua disponibilità a Baldini per giocare con l’Italia anche a giugno. Il commissario tecnico ad interim ha diramato la sua prima lista di convocati per le prossime due amichevoli.

Italia, la lista dei convocati per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo

Donnarumma dunque è l’unico giocatore in pianta stabile nella Nazionale maggiore, e ha deciso di scendere in campo anche a giugno dopo la mancata vittoria della Premier League contro il Manchester City. Ma non è l’unico chiamato da Baldini che ha già presenze con la Nazionale dei grandi. Di seguito l’elenco completo dei giocatori che saranno a disposizione di Baldini per le partite contro Grecia e Lussemburgo.

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Portieri : Daffara, Donnarumma, Palmisani;

: Daffara, Donnarumma, Palmisani; Difensori : Ahanor, Bartesaghi, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Mane, Palestra, Reggiani;

: Ahanor, Bartesaghi, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Mane, Palestra, Reggiani; Centrocampisti : Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli, Venturino;

: Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli, Venturino; Attaccanti: Camarda, Cherubini, Ekhator, F.P. Esposito, Fini, Inacio, Koleosho.

Quanta Bundes tra i convocati di Baldini

Rimanendo sul pacchetto dei portieri, prima chiamata dell’Italia per Daffara e Palmisani. Il primo, di proprietà della Juventus, è reduce da una grande stagione in prestito all’Avellino, dove ha giocato un ruolo chiave per aiutare la neopromossa a raggiungere i playoff di Serie B. Stesso campionato per Palmisani che però la Serie B l’ha vinta: il classe 2004 è stato il portiere titolare del Frosinone per tutta la stagione, raggiungendo il secondo posto e la promozione diretta nella massima serie. Passando alla difesa, spiccano i tre provenienti dalla Bundesliga, Reggiani e Mané dal Borussia Dortmund e Chiarodia dal Gladbach. Tutti e tre alla prima chiamata in Nazionale maggiore, ma già con un bottino di presenze nella massima serie tedesca (Reggiani anche con un gol nel finale di stagione). Prima chiamata anche per praticamente tutto il resto della difesa, eccezion fatta per Palestra, rivelazione dell’ultima Serie A e convocato per le sfide playoff di marzo, e Comuzzo, convocato in Nations League tra novembre 2024 e marzo 2025, senza mai esordire.

Pio Esposito torna in Nazionale dopo il rigore sbagliato contro la Bosnia

A centrocampo Baldini si affida al suo pupillo Dagasso, con cui ha lavorato a Pescara conquistando la promozione in Serie B e che poi ha portato per la prima volta in U21. Dagasso che è reduce dalla vittoria del campionato di Serie B con il Venezia e si affaccia alla Nazionale maggiore. Spazio anche ai due romanisti Pisilli e Venturino, freschi della qualificazione in Champions con la Roma. Il centrocampista ha già assaggiato il sapore della maggiore, mentre l’ex Genoa è alla prima chiamata, come Faticanti, Lipani e Ndour. In attacco spunta il nome di Pio Esposito, reduce dal double con l’Inter e già nel giro della Nazionale maggiore in occasione dei playoff con il rigore sbagliato contro la Bosnia. Prima convocazione per la stella del Borussia Dortmund Inacio, figlio d’arte cresciuto nel vivaio dell’Atalanta: convocazione importantissima in termini di “geopolitica sportiva” dato che l’Italia se lo contendeva con il Brasile.