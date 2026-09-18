Italia, la rivoluzione di Mancini nelle convocazioni: sorpresa Kouadio, torna Zaniolo. Nove esordienti e un’esclusione eccellente

Prende forma la nazionale di Roberto Mancini che decide di dare ampio spazio ai giovani. Nella lista dei convocati ci sono tanti volti nuovi ma manca il nome di Retegui. Il ct chiama anche due 18enni

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La nazionale di Roberto Mancini prende forma con le prime convocazioni in vista degli impegni di Nations League. E le scelte del commissario tecnico che torna sulla panchina dopo l’addio del 2023 sono una dichiarazione di intenti. Accanto ad alcuni fedelissimi del ct, ci sono infatti anche tanti giocatori esordienti, alla prima volta con la maglia della nazionale maggiore e manca il nome di Retegui tra gli attaccanti.

Zaniolo torna in nazionale

Roberto Mancini vuole una nazionale di talento. La scelta di puntare su tanti giocatori giovani è dettata dalla volontà di testare con man o le qualità di alcuni di questi ragazzi. Ma il commissario tecnico si deve affidare anche a giocatori che le proprie qualità le hanno già dimostrate ma che per qualcuno motivo sono finiti fuori dal giro azzurro. E uno di questi è Nicolò Zaniolo che con la maglia dell’Udinese sembra essere tornato il talento scintillante di un tempo. La sua convocazione è una dichiarazione di intenti da parte del commissario tecnico visto che l’attaccante è appena rientrato dopo un infortunio.

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Sorpresa Kouadio, quanti esordienti per Mancini

Nelle ultime settimane c’è stata grande attenzione per le possibili convocazioni di Roberto Mancini. Tutti gli organi di stampa hanno cominciato a rivelare le possibili scelte del tecnico ma in pochi hanno inserito nella lista dei papabili il nome di Eddy Koudio. Il giocatore classe 2006 della Fiorentina quest’anno è in prestito al Monza e rappresenta una delle grandi sorprese di questa nuova selezione azzurra. Una scelta senza dubbio coraggiosa quella del tecnico che ha deciso di puntare su un ragazzo che in questo momento ha collezionato solo 4 presenze tra i grandi (3 con la Fiorentina e 1 con il Monza).

Mancini ha deciso di puntare decisamente sui giovani e soprattutto sui volti nuovi. Nella maxi lista da 34 convocati figurano i nomi di Pessina, Ahonor e Inacio, ma anche quelli di Romano, di Doumbia e Zouma. Tanti anche i giocatori che militano in squadre straniere come Coppola e Kayode.

I primi convocati di Mancini, la lista completa

Questa la lista dei giocatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini al momento del suo ritorno in panchina:

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

DIFENSORI: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga)