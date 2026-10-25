Il capitano dovrà scegliere i giocatori che scenderanno in campo a Bologna con le convocazioni in programma nella giornata di lunedì 26 ottobre: Cobolli e Musetti sono i due singolaristi, Berrettini potrebbe essere l’uomo spogliatoio, il doppio c’è

Inutile girarci intorno, stavolta servirà una vera e propria impresa. L’Italia è reduce da tre vittorie consecutive in Coppa Davis, due arrivate in terra spagnola, e una lo scorso anno a Bologna anche senza Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo non ci sarà neanche quest’anno fermato da un problema al ginocchio che ha condizionato la seconda parte della stagione. Le prime decisioni di Filippo Volandri arriveranno lunedì 25 ottobre e per il capitano non saranno per nulla semplici.

Cobolli e Musetti sicuri del posto in singolare

Sostituire Jannik Sinner non sarà semplice, anche perché le nazionali che vogliono provare ad alzare l’insalatiera sono tante. Volandri non può fare a meno di puntare su Flavio Cobolli: il romano è stato il migliore degli azzurri in questa stagione (Sinner a parte), a Lione ha dimostrato qualche problema fisico ma legato solo alla stanchezza di un torneo molto compresso e con tante partite che si sono trasformate in maratona, inoltre lo scorso anno a Bologna ha dimostrato di essere uno di quelli che si esalta quando deve giocare per la maglia. Insieme a lui ci sarà, a meno di clamorose sorprese, anche Lorenzo Musetti. Il rapporto con la Davis non è mai stato esaltante ma a Lione, il toscano ha confermato tutto il suo talento in una stagione molto complessa. A Bologna c’è bisogno di lui se si vuole provare a fare qualcosa di importante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il dubbio su Berrettini, Darderi rischia un’altra bocciatura

La situazione più complessa da gestire per Filippo Volandri potrebbe essere quella legata a Matteo Berrettini. Il romano è una delle anime del gruppo, in Davis è uno di quelli che si esalta al punto da annullare anche i confronti di classifica. Ma la sua ultima porzione di stagione è stata molto complicata, dopo i quarti di finale al Roland Garros i risultati sono stati molto deludenti. Le sue prestazioni dovrebbero spingerlo fuori dalle convocazioni ma il suo carisma è difficile da lasciare a casa.

Per questo motivo rischia ancora una volta la bocciatura Luciano Darderi. Il tennista di origini argentine ha dichiarato a gran voce e in più di una circostanza la voglia di cimentarsi in Davis, il fatto che si giochi sul cemento e al coperto (di certo non le sue condizioni preferite) non gli ha dato una mano, ma in questa stagione ha dimostrato una gran regolarità. Decisamente più difficili, invece, le chiamate per Matteo Arnaldi che dopo Parigi non è riuscito a dare continuità ai suoi risultati, e ancor di più quelle di Sonego e Bellucci. La certezza resta quella del doppio con la coppia Vavassori-Bolelli alla sua last dance prima della separazione.

La Spagna fa paura, occhio alla Repubblica Ceca

Il quadro delle Final Eight presenta tante squadre che possono lottare per la vittoria finale. Ovviamente tanto dipenderà da come i migliori tennisti arriveranno (e se lo faranno) all’appuntamento. La Spagna ci crede, vuole riportare la Coppa in Spagna e ha a disposizione una squadra che fa spavento. Carlos Alcaraz dovrebbe esserci e formare una coppia di singolaristi con Jodar che ha pochi rivali in questo momento, dalla panchina può uscire anche Davidovich Fokina in forma dopo la vittoria a Shanghai. E il doppio è una certezza. La Germania può puntare su un doppio di primo livello e sulla probabile presenza del prossimo numero 1 del mondo, Sascha Zverev. La sorpresa potrebbe essere la Repubblica Ceca con tre singolaristi di primo livello come Lehecka, Machac e Mensik. Nel ruolo di possibili outsider ci sono tutte le altre con Canada, Gran Bretagna, Austria e Corea del Sud che sono quelle che sulla carta hanno meno possibilità.