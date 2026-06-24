Italia, perché Conte ha scavalcato Mancini: la strategia di Malagò e come giocherebbero gli azzurri con l’ex Napoli

Antonio Conte ha sorpassato Roberto Mancini nella corsa a c.t. dell’Italia: il tecnico salentino è il nome in cima alla lista del neo-presidente federale Giovanni Malagò per ragioni a cui lo stesso numero uno della Figc ha di fatto alluso nel giorno della sua elezione. Con Conte la Nazionale ripartirebbe dalla solidità difensiva: ecco come potrebbe giocare.
C.t. dell’Italia, Conte sorpassa Mancini
Il motivo per cui Antonio Conte ha scavalcato Roberto Mancini ed è oggi il favorito per il ruolo di c.t. dell’Italia è scritto tra le righe del discorso pronunciato da Giovanni Malagò nel giorno della sua elezione a presidente della Figc. Sia prima che dopo il voto, infatti, Malagò ha fatto riferimento all’unità come valore fondamentale per la rinascita del calcio italiano: tutte le componenti del movimento devono spingere nella stessa direzione. E per il ruolo di c.t. il nome di Conte è proprio quello capace di raccogliere maggiori consensi.
La Serie A vuole Conte: Marotta e ADL gli sponsor
Soprattutto, Conte ha dalla sua il supporto di due grossi sponsor della Serie A: secondo quanto riferito da Tuttosport, Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis sarebbero tra i più forti sostenitori della candidatura dell’allenatore salentino, perché ben conoscono la sua capacità di accelerare il processo di rifondazione di qualunque squadra e di raggiungere risultati in breve tempo.
I presidenti di Inter e Napoli, però, capeggiano l’intero fronte della Serie A, tutta a favore di Conte, nome che servirebbe anche a riavvicinare la Nazionale agli italiani: la sua è anche la candidatura che scalda di più i tifosi azzurri.
L’”atto d’amore” per l’ingaggio
Resta ovviamente da risolvere il nodo cruciale, quello dell’ingaggio: la dichiarazione di Malagò riguardo all’”atto d’amore” richiesto al nuovo c.t. può essere interpretata anche come un appello a Conte a mettersi una mano sul cuore e ad abbassare le sue pretese in termini di stipendio. Se il tecnico chiedesse 6,5 milioni di euro l’anno – ovvero quanto percepito al Napoli – l’operazione non sarebbe sostenibile per la Figc.
Come giocherebbe l’Italia di Conte
Ma come giocherebbe la seconda Italia di Conte? È vero che l’allenatore salentino ha mostrato fluidità tattica nell’ultimo biennio al Napoli, alternando vari moduli e utilizzando anche la difesa a quattro, ma ovunque abbia allenato, Conte ha avviato le sua rifondazione dalla solidità della difesa, che per lui significa difesa a tre. Una scelta quasi ovvia per un’Italia che ha incassato 12 gol in 8 gare delle qualificazioni mondiali – di cui ben 7 dalla diretta concorrente per il primato (la Norvegia) – che non dispone di esterni d’attacco di livello internazionale e ha invece in due laterali a tutta fascia (Dimarco e Palestra) i suoi potenziali punti di forza in chiave offensiva.
Pisilli ed Esposito, giocatori contiani
In questo contesto, Conte dovrebbe risolvere il problema dei doppioni Bastoni e Calafiorni, difensori mancini che hanno mostrato qualche problema nel giocare in posizione centrale, mentre in mediana non mancherebbero le opzioni per le mezz’ali di inserimento, fondamentali nel suo gioco: Pisilli, in particolare, potrebbe trasformarsi nel nuovo grimaldello del suo 3-5-2. E a proposito di giovani, Pio Esposito, attaccante sempre più convincente nel gioco spalle alla porta, rappresenterebbe la leva perfetta su cui appoggiare il suo gioco offensivo dell’Italia contiana.