Italia d’argento nel volley ai Giochi del Mediterraneo, Parisi: “Non ci abbiamo creduto”

Un pizzico di delusione per la medaglia d'oro sfuggita nel volley femminile a Taranto.

L’Italia si ferma a un passo dall’oro ai Giochi del Mediterraneo. Le azzurre di Carlo Parisi cedono 3-0 alla Turchia nella finale di Taranto e conquistano l’argento. Per il tecnico ha pesato soprattutto la tensione: “Non ci abbiamo creduto fino in fondo”, spiega Parisi, sottolineando la perdita di lucidità nei momenti decisivi. Il rimpianto maggiore resta il secondo set, nel quale l’Italia non riesce a sfruttare il vantaggio accumulato. In lacrime, Bolzonetti parla delle occasioni sprecate: “Non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto”. La giocatrice si dice però “fiera di questo gruppo” e soddisfatta del lavoro svolto durante l’estate. Eze individua negli errori e nella fretta le cause della sconfitta: “Abbiamo avuto tantissima fretta di chiudere scambi lunghi al secondo set, non abbiamo avuto pazienza come al solito”. Poi il rammarico: “Non siamo mai riuscite a entrare in partita, non abbiamo mai giocato come sappiamo fare”.