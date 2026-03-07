Italia-Danimarca Femminile, top e flop: primo punto per Soncin, Holdt risponde a Piemonte

Va in archivio la seconda giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali femminili di calcio: alla squadra di Andrea Soncin non basta il gol dell'attaccante della Lazio

Allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, l’Italia di Andrea Soncin manca una vittoria importante contro la Danimarca, nonostante il gol di Martina Piemonte e un pizzico di fortuna in occasione del calcio di rigore fallito da Harder in avvio di ripresa. Poi, il pari di Holdt per il definitivo 1-1. Va così in archivio la seconda partita del girone di qualificazione in vista dei prossimi Mondiali femminili di calcio, con le Azzurre al primo punto dopo il ko di misura con la Svezia: qui di seguito top e flop del match andato in scena nella serata odierna.

Italia, Piemonte punisce subito la Danimarca

Primo tempo tutto di marca azzurra a Vicenza, con l’Italia di Soncin che non sbaglia l’approccio e inizia a macinare gioco, dimostrando di voler riscattare immediatamente il passo falso con lo Svezia. Le padroni di casa trovano subito il vantaggio con Martina Piemonte, brava a finalizzare l’assist di Giugliano e a punire il portiere della Danimarca, realizzando la prima rete italiana in queste qualificazioni.

Tante le occasioni costruite dalla formazione di Soncin, che non riesce a raddoppiare all’alba dell’intervallo, nonostante un atteggiamento propositivo. Applausi del pubblico presente, con qualche rimpianto per le chances sprecate.

Harder sbaglia un rigore, poi Holdt firma il pari danese

Nel secondo tempo, la musica cambia. La Danimarca entra in campo con un atteggiamento diverso, consapevole di dover riequilibrare la contesa. Una ghiotta occasione arriva dopo nemmeno cinque minuti di gioco: Linari stende Harder nel cuore dell’area di rigore azzurra e per la direttrice di gara ci sono gli estremi per il penalty. Dal dischetto si presenta proprio la numero 10 danese, che spiazza Giuliani ma colpisce in pieno il palo interno. La palla attraversa la linea di porta e poi termina la sua corsa tra le braccia del portiere del Milan.

L’Italia prova a reagire ma fatica ad accompagnare la manovra offensiva, regalando campo alla Danimarca, che spinge e centra il bersaglio grosso con Holdt, che approfitta di una difesa italiana troppo distratta, infilando Giuliani da distanza ravvicinata. È 1-1 a Vicenza. Nel finale, peraltro, è proprio Giuliani a metterci una pezza, evitando una sconfitta che sarebbe stata sanguinosa per l’Italia.

Top e Flop dell’Italia di Soncin

TOP

voto 6,5: Segna un gol importante nel primo tempo, muovendosi bene e rendendo fluida la manovra offensiva dell’Italia di Soncin. Giuliani voto 6,5: Incolpevole sul gol della Danimarca, salva l’Italia da una potenziale sconfitta con una grande parata nell’ultimo terzo di gara.

voto 6,5: Incolpevole sul gol della Danimarca, salva l’Italia da una potenziale sconfitta con una grande parata nell’ultimo terzo di gara. Giugliano voto 6: Un assist e una buona prestazione. Detta i tempi di gioco in mezzo al campo, senza strafare.

FLOP

voto 5,5: Contiene le attaccanti danesi nei primi 45 minuti, poi rischia di complicare la partita dell’Italia con un intervento in ritardo ai danni di Harder nell’area di rigore azzurra. Per sua fortuna, la numero 10 colpisce il palo e grazia l’undici di Soncin, rendendo meno pesante l’errore della numero 5. Caruso voto 5: Costretta a convivere con un cartellino giallo sin dai primi minuti, fatica a contrastare la fisicità della Danimarca. In affanno.

voto 5: Costretta a convivere con un cartellino giallo sin dai primi minuti, fatica a contrastare la fisicità della Danimarca. In affanno. Bergamaschi voto 5: Non entra bene in partita, soffrendo sulla sua corsia di competenza la velocità delle danesi. Troppi gli errori tecnici.