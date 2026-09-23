Il centrocampista torna sulla fine del rapporto con i nerazzurri e svela particolari retroscena sul rapporto con l'allenatore romeno. Poi le parole per la Nazionale

Ieri ha appena compiuto 27 anni. Ma forse, ora alla Lazio, Davide Frattesi si sente poco più che ventenne. Una rinascita dopo il buio delle ultime due stagioni all’Inter: Gattuso l’ha preso per mano, Lotito l’ha ringraziato per aver accettato il progetto biancoceleste e l’aria di Roma l’avrà riaiutato a tornare grande. Un inizio di stagione stratosferico, la chiamata in Nazionale di Mancini e il futuro all’orizzonte che sembra sempre più roseo – con tante velature inevitabili anche di azzurro. In conferenza stampa da Coverciano, il centrocampista svela come ha superato i momenti difficili della sua carriera e lancia un messaggio a Gattuso ed un altro a Mancini.

L’addio all’Inter

In conferenza stampa è inevitabile il passaggio sui retroscena dell’addio all’Inter. Svela Frattesi: “Non penso potessi andar via prima. Venivo da un anno con Inzaghi, da grandi emozioni e gol pesanti come quello col Barcellona. Poi è arrivato Chivu, abbiamo parlato e ci siamo detti delle cose che mi hanno convinto a non puntare i piedi per andarmene, anche perché ero innamorato di quell’ambiente. Poi col senno di poi è facile parlare, ma non penso di essere andato via in ritardo”.

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Il centrocampista azzurro racconta anche cosa sia cambiato in lui in questo avvio di stagione dall’addio ai nerazzurri: “Tutto è partito dallo scorso anno quando non trovavo continuità, anche giustamente perché non stavo bene. Per me è stato un anno difficile, poi quando ti danno fiducia riparti a cannone. Sono felice di essere partito cosi e di essere arrivato qua cosi”.

Infine, Frattesi racconta che è tornato ad essere felice e sereno come ai tempi di Sassuolo:”Sono due tipi di felicità diverse. Questi 3 anni all’Inter ho vissuto momenti non replicabili a livello di emozioni, è stato tanti alti e bassi. Il primo anno è andato tutto liscio, poi alti e bassı, con bassi molto bassi e alti altissimi. Poi in un posto stai benissimo solo se giochi, la verità è questa. Ora sono felicissimo perché sono tornato a divertirmi, cosa che mi era mancata lo scorso anno all’Inter. Sono periodi, ma ora è tornato il divertimento che avevo da bambino”.

Il rapporto con Mancini

Il centrocampista azzurro svela anche il rapporto che ha con il CT Mancini: “lo e il gruppo siamo felici che sia tornato, del resto non ci importa. Poi la gente parla, ma voglio vedere in quanti non avrebbero fatto come lui..”

Infine, il centrocampista svela anche quanto Gattuso quanto sia stato importante per il trasferimento: “Le parole che ci siamo detti in estate non erano proprio cosi carine, ma tralasciamo, mi spronava a suo modo. Posso pure fare 20 gol, ma la ferita di Zenica sanguina ancora e ci vorrà tempo, infatti non ne parliamo mai di questa cosa. Parliamo solo di Lazio perché è una cosa pesante sia per me che per lui. Sono andato alla Lazio perché volevo tornarci e perché cera lui, ha giocato un ruolo fondamentale per la scelta”.

La forma ritrovata

Infine, Frattesi spiega anche come si sente ora fisicamente: “Adesso bene, comincio a stare bene nell’arco dei 90 minuti. Poi ora che sto giocando vorrei sempre fare 100 cose ma fa parte del processo, comunque sto bene e sono pronto per queste partite”

E sulle emozioni della prima azzurra all Olimpico: “Tornare all’Olimpico è sempre bello, è bello avere parenti e amici li. La preparazione è sempre la stessa, possesso palla e fase difensiva, oggi proveremo le palle inattive…”. Poi la battuta che gli strappa un sorriso su quanti gol vuole segnare: “Non lo dico, porta sfiga”.

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