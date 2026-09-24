Italia, De Bruyne in crisi solo per il Napoli: il Belgio riparte da lui. Dopo Amorim Moreira vuole conquistare anche Van Bommel

Il veterano indiscutibile anche per il c.t. che ha sostituito Rudi Garcia, autore di una lieve rinnovamento dell’organico. Il milanista parte dietro nelle gerarchie, ma punta a stupire

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Più ombre che luci per Kevin De Bruyne in questo inizio di stagione col Napoli, ma per il Belgio il 35enne resta un punto fermo, anche per il nuovo c.t. Van Bommel deciso a schierarlo titolare nella squadra che domani sera affronterà l’Italia di Roberto Mancini. Tanti italiani tra i suoi convocati: Diego Moreira del Milan parte dietro nelle gerarchie, ma punta a conquistare il suo commissario tecnico come fatto con Ruben Amorim. Probabile l’utilizzo dalla panchina di Romelu Lukaku.

Belgio, Van Bommel riparte da De Bruyne

Dieci più Kevin De Bruyne. La regola aurea di Rudi Garcia – e prima di lui di tutti i c.t. del Belgio degli ultimi 15 anni o giù di lì – vale anche per Mark Van Bommel, nuovo commissario tecnico della nazionale che domani sera all’Olimpico di Roma affronterà la rivoluzionata Italia di Roberto Mancini nella prima giornata della Nations League. De Bruyne, che non sta vivendo un momento felice con il Napoli, sarà ancora titolare contro gli azzurri in un Belgio che Van Bommel ha provato a rinnovare, anche se con moderazione: il nuovo c.t. ha confermato 20 dei giocatori visti ai Mondiali, tra loro soltanto il 35enne Meunier e il milanista Saelemaekers sembrano essere stati bocciati per ragioni tecniche.

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Belgio, Moreira scalpita per convincere Van Bommel

Tra i confermati di Van Bommel c’è anche Diego Moreira, 22enne che dopo aver partecipato da riserva ai Mondiali 2026 – ha giocato solo contro il Senegal nei sedicesimi, contribuendo alla rimonta del Belgio – parte indietro nelle gerarchie del suo commissario tecnico. In patria Moreira viene visto essenzialmente come un giocatore offensivo – ala o trequartista esterno – e nel 4-3-3 che ha in mente Van Bommel dovrebbe rappresentare la prima alternativa a Dodi Lukebakio sulla destra e la seconda sulla sinistra a Jeremy Doku, infortunato e assente contro l’Italia: al posto del “folletto” del Manchester City domani dovrebbe partire dal 1’ Mika Godts, il talento svezzato dall’Ajax che il Psg ha pagato 45 milioni di euro ad agosto. Moreira, però, non è uno che molla: lo ha capito presto Ruben Amorim, pronto a ridisegnare il Milan per trovare spazio all’esuberante 22enne ex Strasburgo. Gli altri esterni offensivi del Belgio sono avvisati.

Italia-Belgio: come gioca Van Bommel, Lukaku dalla panchina

Come dovrebbe giocare quindi il Belgio contro l’Italia? Il sistema di gioco dovrebbe variare tra 4-3-3 e 4-2-3-1 in base alla posizione di De Bruyne, protetto a centrocampo da Tielemans, il migliore dei Diavoli Rossi ai Mondiali 2026, e Lavia (l’altro astro nascente Onana è infortunato). Tanta serie A tra difesa e attacco: davanti al portiere Maarten Lammens (Thibaut Courtois è stato esentato dalla convocazione, ma resta parte del progetto), Van Bommel dovrebbe affidarsi al milanista Koni De Winter in coppia con Nathan Ngoy del Lille, con Timothy Castagne a destra e uno tra Maxim De Cuyper e Joaquin Seys sulla sinistra.

In attacco, il ballottaggio è tra l’atalantino Charles De Ketelaere, che agirebbe da falso nove, e l’altro totem del calcio belga, Romelu Lukaku, che però finora ha giocato appena una partita da titolare sulle 6 gare stagionali del Fenerbahce. Più probabile un suo ingresso a gara in corso. Mancini, nel caso, dovrà stare attento a Big Rom, miglior marcatore della storia del Belgio con 93 reti: nonostante una condizione fisica tutt’altro che eccezionale ai Mondiali ha segnato 3 gol, tutti partendo dalla panchina.