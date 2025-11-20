Italia, De Rossi impietoso con la Nazionale di Gattuso: poi l’affermazione che dà ragione ad Adani contro Caressa

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Genoa, Daniele De Rossi ha parlato anche della Nazionale di Gattuso, nei confronti della quale ha espresso un giudizio netto e certamente poco rassicurante

Alla vigilia della trasferta di Cagliari che segnerà il suo esordio in presenza sulla panchina del Genoa dopo aver scontato la squalifica di una giornata, Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa toccando anche l’argomento Nazionale, dimostrando di avere piena fiducia nei suoi ex compagni di squadra che ora guidano la selezione, ovvero Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci, facendo però anche un confronto impietoso con il passato e dando di fatto ragione a Daniele Adani nella diatriba sulla Norvegia che lo ha visto protagonista insieme a Fabio Caressa.

De Rossi: “Il divario tra le grandi nazionali e le altre si è ridotto”

Per la terza volta consecutiva l’Italia si ritrova obbligata a passare dagli spareggi per ottenere una qualificazione al Mondiale che manca da ormai oltre dieci anni. Una conseguenza dei risultati ottenuti nel girone di qualificazione dove la Nazionale è stata nettamente superata dalla Norvegia e ha faticato anche contro le altre squadre, certamente più alla portata. Una situazione che però non porta De Rossi a fare drammi, consapevole di come gli equilibri nel calcio siano cambiati e che affrontare squadre “minori” non sempre è facile come potrebbe sembrare sulla carta: “È capitato anche a noi. Con la Moldavia, contro cui ho giocato, abbiamo fatto fatica pure noi. Oggi il divario tra le grandi nazionali europee e le altre si è ridotto: eravamo tutti sulla stessa barca”.

De Rossi e il confronto impietoso sulla Nazionale

A comportare questa crisi di risultati c’è stato anche un mancato ricambio generazionale, come suggeriscono le parole di De Rossi, che nell’elencare i campioni italiani di una volta ha indirettamente fatto un confronto impietoso con la squadra di oggi, che si ritrova con giocatori meno di talento rispetto a quelli, per esempio, della Norvegia: “Una volta ti identificavi nel numero 10 della Nazionale, come Totti, Del Piero o Baggio. Adesso affronti la Norvegia e ti ritrovi davanti l’attaccante più forte del mondo o due degli esterni più forti in circolazione“.

De Rossi: “Ho fiducia in Gattuso, Bonucci e Buffon”

Nonostante le difficoltà l’attuale allenatore del Genoa ha affermato di fidarsi di coloro che in passato hanno condiviso con lui la maglia azzurra e ora si trovano a gestire la Nazionale: “Io ho grande fiducia in chi guida la Nazionale: Rino, Gigi, Bonucci sono persone che per quella maglia hanno dato tutto, simbolicamente anche il sangue. Sapere che si parte da loro mi fa stare tranquillo”.

La frase di De Rossi che da ragione ad Adani nella diatriba con Caressa

De Rossi è poi tornato anche sulla sfortuna dell’Italia che nei sorteggi per i gironi di qualificazioni è stata estratta insieme alla Norvegia, squadra a suo dire oggi superiore. Un’affermazione che indirettamente da ragione a Lele Adani, che ai tempi del sorteggio aveva affermato lo stesso, scatenando una diatriba a distanza con Fabio Caressa, che sosteneva come l’Italia non dovesse temere gli scandinavi: “Poi può succedere che nel girone trovi una squadra come la Norvegia, che oggi è più forte di noi. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che ci sono Nazionali più competitive di noi, mentre vent’anni fa non era così”.