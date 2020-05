Italia del basket in Serbia: ci sono le date

La Fiba ha confermato che i tornei preolimpici maschili posticipati al 2021 saranno giocati tra il 29 giugno e il 4 luglio 2021.

La Federazione internazionale è stata coinvolta in un processo di consultazione con il Cio riguardo questi quattro tornei; sono stati considerati come fattori rilevanti i carichi di lavoro dei giocatori, le preparazioni delle squadre nazionali ed i calendari delle leghe nazionali. Il Cio ha approvato eccezionalmente queste date proprio per questi fattori, e per le circostanze straordinarie che sono occorse con il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo. I quattro preolimpici saranno giocati in Canada, Croazia, Lituania e Serbia, nazioni che hanno ottenuto i diritti di ospitare questi tornei nel 2019 dall'Esecutivo Fiba.

In totale, 24 nazionali maschili – fra cui l'Italia, che sarà di scena in Serbia – competeranno in questi quattro tornei di qualificazione formati da sei squadre ognuno, mentre sette squadre già qualificate direttamente alle Olimpiadi attraverso l'ultimo Mondiale, a cui si aggiunge il Giappone da nazione ospitante. I vincitori dei quattro tornei si qualificheranno per i Giochi di Tokyo, che si svolgeranno tra il 23 luglio e l'8 agosto 2021.

SPORTAL.IT | 15-05-2020 14:04