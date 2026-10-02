Francia-Italia 1-1, Mancini esalta gli azzurri: “Abbiamo giocato da squadra”. Bastoni: “Non dobbiamo fermarci”

Il pareggio di Saint-Denis lascia all'Italia una prestazione di carattere e consapevolezza contro una delle squadre più forti del girone. Mancini, Bastoni e Vergara raccontano una serata che può rappresentare un passo avanti nel percorso azzurro.

Francia-Italia finisce 1-1 a Saint-Denis, al termine di una sfida nella quale gli azzurri hanno dovuto soffrire a lungo la qualità e il possesso dei padroni di casa. La squadra di Mancini ha però saputo rispondere con personalità, creando occasioni e restando dentro la partita fino alla rete del pareggio. A firmarla è stato ancora Bastoni, protagonista di un’altra serata speciale anche sotto il profilo realizzativo. Il difensore ha raccolto il risultato come un segnale di consapevolezza per il gruppo, mentre Vergara ha vissuto l’emozione dell’esordio in Nazionale. Nel post-partita, il commissario tecnico ha sottolineato soprattutto la capacità dell’Italia di difendere e attaccare da squadra.

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Mancini: “Passo in avanti nel nostro percorso”

Il commissario tecnico Mancini ha promosso la prestazione degli azzurri, sottolineando la difficoltà dell’impegno e la capacità della squadra di concedere poco alla Francia: “Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma siamo stati bravi a concedere poco. Abbiamo fatto delle cose ottime. Abbiamo difeso e attaccato da squadra, serata molto positiva”. Per il tecnico, il punto conquistato a Saint-Denis rappresenta soprattutto una tappa nel percorso di crescita dell’Italia. “Volevo che fosse un passo in avanti nel nostro percorso e così è stato”, ha spiegato Mancini, soddisfatto anche della volontà degli azzurri di provare a giocare nonostante la pressione degli avversari.

Mancini: “Hanno tentato di giocare”

Tra gli aspetti che hanno maggiormente convinto il commissario tecnico c’è stato l’atteggiamento della squadra anche nei momenti più complicati della partita. “Cosa mi è piaciuto di più? Che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse semplice. Abbiamo anche sofferto, ma siamo andati per far gol e questo è tutto molto buono”, ha raccontato Mancini. Il pareggio, arrivato dopo il vantaggio di Olise, ha quindi confermato la capacità dell’Italia di reagire senza rinunciare alla propria proposta. “Tutte e due abbiamo cercato di vincere? Questo è il calcio”, ha aggiunto il tecnico, fotografando una sfida nella quale entrambe le squadre hanno cercato il risultato.

Francia-Italia: tutte le emozioni del match

Bastoni: “Sono orgoglioso di tutti”

Grande protagonista della serata è stato Bastoni, autore del gol che ha permesso all’Italia di tornare a casa con un punto. Il difensore ha parlato di una partita difficile ma anche della soddisfazione per la prestazione collettiva: “È stata una partita dura, lo sapevamo, non è una novità, ma sono felice della prestazione della squadra, abbiamo lottato, sofferto, rovinato gli obiettivi della Francia che sembrava fosse già in festa ma non venivano qui a fare una passeggiata, lo sapevamo ed è stato così. Sono orgoglioso di tutti”. Il secondo gol in Nations League ha avuto un peso particolare, ma Bastoni ha preferito mettere davanti il risultato della squadra: “Sono ovviamente felice del gol che ha aiutato la squadra, un risultato che ci dà consapevolezza per guardare avanti”.

Francia-Italia: le pagelle della gara del Saint-Denis

Vergara: “Tanta emozione per il debutto”

La serata ha avuto un significato speciale anche per Vergara, protagonista dell’esordio con la maglia della Nazionale. Il giovane azzurro ha raccontato così le sensazioni vissute a Saint-Denis: “Tanta emozione per il debutto in Nazionale. Cosa resta? Tanto ottimismo, la Francia è una squadra forte”. Parole che si inseriscono nel clima positivo sottolineato anche da Mancini e Bastoni, con l’Italia capace di uscire da una trasferta complicata con un risultato e una prestazione che danno nuovi elementi al percorso. Per gli azzurri, ora, l’obiettivo è trasformare questa serata in un punto di partenza per le prossime sfide.