Italia, dimissioni Gattuso non commuovono nessuno, il web non perdona e aspetta anche l'addio di Bonucci

Le dimissioni del ct non toccano il cuore dei tifosi che lo criticano e qualcuno ricorda che manca l'ex Juve nella lista di chi deve andar via

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha salutato i tifosi con la morte nel cuore, ha ringraziato gli italiani e i suoi ragazzi che hanno dato tutto nonostante l’eliminazione ma le parole del dimissionario Gattuso non hanno commosso i tifosi. Nessuno sembra che possa rimpiangere il ct, anzi. A chi rimarca il comportamento “da uomo” dell’allenatore calabrese viene ricordato il curriculum di Ringhio con tutti i suoi errori.

Biasin difende l’uomo Gattuso

A innescare la miccia sul web è Fabrizio Biasin. Il cronista di Libero scrive su X/twitter: “Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale”. Sì è dimesso anche Gattuso e, francamente, questa cosa non è mai stata in discussione. In un mondo in cui la parola “fallimento” fa spesso rima con “troviamo un modo per mantenere la poltrona”, lui avrebbe lasciato al fischio finale di Bosnia-Italia. Non è un’ipotesi, è la storia di un allenatore che ha certamente commesso degli errori, ma in tutta la sua carriera si è sempre comportato da uomo. E non è poco”.

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I tifosi non rimpiangono Ringhio

Un pensiero che però non trova d’accordo la maggioranza dei tifosi sui social: “No, è poco. Anzi, è il minimo indispensabile. Considerare le dimissioni un fatto eccezionale da lodare descrive perfettamente perché l’Italia va male, non solo nel calcio” e poi: “Verissimo, speriamo che prima o poi si comporti anche da allenatore” e anche: “Un allenatore oggettivamente mediocre. Lo dicono i risultati ben prima della Nazionale” e ancora: “Grande uomo di qui, grande uomo di là, ma è uno degli allenatori più scarsi degli ultimi 10-15 anni.”

C’è chi scrive: “Peccato che per vincere le partite servano competenza e autorevolezza, la filantropia lasciamola agli enti benefici” e poi: “E cosa doveva fare se non dimettersi? Un nuovo ciclo con uno che può allenare non più della serie B…vabbè che in Italia siamo messi male, ormai quindi vale tutto..” e anche: “La difesa di uno che ha fallito ovunque e che ha grosse responsabilità in questo fallimento anche no. Gattuso è stato PESSIMO”, oppure: “Allenatore mediocre. Ha fatto giocare Retegui che è diventato un mezzo giocatore. Ha fatto giocare Bastoni centrale difensivo. Ha fatto giocare Politano a Sinistra. Ciao Ringhio non sentirò la tua mancanza”

Il web è scatenato: “Non è poco ma non è neanche sufficiente per essere l’allenatore della Nazionale. La sua più grande colpa è aver tradito sé stesso per la paura. Aveva iniziato questo percorso col 4-2-4 col motto “facciamone uno in più” ma dalla Norvegia in poi la paura l’ha portato al 5-3-2″ e poi: “Giusta decisione. Però senza fare drammi. Non ha azzeccato una scelta tattica da quando allena” e anche: “C’è un silenzio sospetto fra i piloti del fallimento azzurro che uno a uno si stanno dimettendo..quello di Bonucci..ma me lo sarò perso io” e ancora: La scelta di mettere in mano una nazionale come l’Italia che non vede il mondiale da 12 anni, ad un allenatore che obbiettivamente non ha mai brillato in vita sua,è l’esatto specchio della pochezza del nostro calcio.Gattuso era uomo già da prima,non meritava questa macchia” e infine: “Comunque era chiaro fin dall’inizio, che non aveva la statura per allenare la nazionale”.