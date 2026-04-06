Italia, Dino Baggio: "Anche io, Vieri e Cannavaro oggi non avremmo spazio, stufo di questo calcio"

L'ex centrocampista amareggiato per la perdita di identità del nostro movimento e rimpiange i suoi tempi, quando tutti i campioni volevano la serie A

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lui i Mondiali non solo li ha giocati ma è andato a un passo dal vincerli, nella finale col Brasile del ’94, ma a vedere come si è ridotta l’Italia calcistica oggi gli viene più il disgusto che il magone. Dino Baggio, ex centrocampista di Torino, Parma e Juventus tra le altre, si confessa al giornale spagnolo As ed esprime tutta la sua amarezza per uno sport che ha amato tanto e tanto gli ha dato, ma che ora non segue più da vicino (“da 15 anni circa”).

Baggio attacca il calcio italiano

L’ex mezzala spiega: “Onestamente, è cambiato troppo dai miei tempi. Non investono più nello sviluppo dei giovani come facevano quando giocavo io. Allora producevano dei veri e propri grandi calciatori italiani. Il nostro calcio, la Serie A, è diventato noioso. Una volta era più incentrato sui contropiedi e sulla velocità. Molta concentrazione, buone tattiche…Oggi cercano di divertirsi passandosi la palla. Si divertono… A dire il vero, sono stufo di vedere tutto questo. Ha perso la sua identità”.

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Per Baggio non è vero che non nascono più campioni: “No. In Italia c’è tanto talento, ma non viene valorizzato come merita. Non viene sviluppato né coltivato. Né offre opportunità in Serie A. Il nostro campionato vuole giocatori già formati e pronti all’uso. Basta con la coltivazione di superstar. Inoltre, il 99,9% dei giocatori italiani è straniero. Gli italiani faticano a entrare in prima squadra. Persino io avrei difficoltà oggi. Perché è già tutto occupato, saturo. Sì, stiamo andando incontro a sprecare i prossimi Roberto Baggio, Vieri, Cannavaro… È pericoloso, sì. Se la situazione non si inverte, non so cosa succederà. Ogni anno, i settori giovanili dovrebbero mandare quattro o cinque giocatori in prima squadra per fare esperienza. Poi, se si vuole, si può aumentare il loro valore per venderli. Così si faceva una volta. Così hanno fatto con noi”.

I ricordi degli anni 80 e 90

La nostalgia lo assale: “Le prime partite di calcio si giocavano nell’oratorio. Dai sette ai tredici anni eravamo immersi in quell’ambiente. Oggi è chiuso perché i ragazzi non vogliono più giocare. Prima, il nostro territorio era la strada. Partite infinite per ore, fino a notte fonda. Lì o nell’oratorio, che, ci tengo a precisare, è chiuso perché vuoto. Credo che oggi ci siano altri interessi oltre al calcio. Allora avevamo un solo pallone. Oggi ci sono centinaia di sport e vizi. Di tutto, di tutto, in qualsiasi momento. A volte, la difficoltà nel plasmare un giovane sta nel fatto che non ne ha nemmeno voglia perché non è motivato… Non so”.

Titolare in A a 18 anni, impensabile oggi

Baggio era già titolare in Serie A a 18 anni, oggi a quell’età sei ancora in Primavera: “Esatto. Ogni anno, almeno quattro giocatori del settore giovanile venivano promossi in prima squadra. Poco a poco, si integravano nelle dinamiche della prima squadra. Quasi tutti finivano per diventare titolari. Gli Azzurri ne traevano vantaggio. Negli anni Ottanta e Novanta tutti volevano venire qui. I migliori giocatori stranieri erano qui. Meno numerosi, ma di livello mondiale. Tutto era più selettivo. Insieme alla Premier League, eravamo il campionato più competitivo. C’era bellezza qui. Gli olandesi al Milan, l’Inter con i tedeschi (Lothar Matthäus, Andreas Brehme e Jürgen Klinsmann), i brasiliani (negli anni Ottanta, Zico e Falcao), vincitori del Pallone d’Oro… Oggi i migliori vanno in Spagna, Inghilterra o Francia. Gli altri vanno in Italia.

Poi aggiunge: Lasciatemi dire una cosa… Ai nostri tempi, i giocatori non erano protetti come lo sono oggi. Allora, alcuni difensori ti piantavano i tacchetti nel polpaccio, semplicemente perché potevano. Era dura, certo. Non importava se si trattava del pallone o della caviglia. Oggi, tutto è molto più semplice, davvero. Capite? Penso a Mihajlovic… Il calcio era più indulgente a quei tempi, e questi ragazzi lasciavano il segno in ogni partita. Oggi i falli vengono fischiati praticamente prima del contatto. Maradona, ai giorni nostri, segnerebbe mille gol a stagione. Non potete immaginare quanti falli subisse quando giocava nel Napoli. Messi, a quei tempi, sarebbe stato altrettanto brillante, ma completamente e irrimediabilmente annientato. Ecco perché dico che Diego è stato il più grande. Il Dio del calcio mondiale”.