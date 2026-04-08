Italia, Donnarumma allo scoperto sul caso premi: la verità sulla richiesta alla Figc e il pensiero su Gattuso e Buffon

Il portiere azzurro nega di aver chiesto soldi alla Federazione prima delle partite di play off mondiali: il saluto al ct, a Buffon e a Gravina

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Bosnia-Italia si pone diritto nella galleria dei punti più bassi della storia della Nazionale italiana, nella stessa stanza con Corea, Svezia e Macedonia del Nord. Ma a volte ci si cura delle reazioni dei tifosi senza sottolineare l’impatto emotivo che una sconfitta del genere può avere sui giocatori.

Donnarumma spegne le polemiche

E’ il caso di Gigio Donnarumma, forse unico vero fuoriclasse in campo tra gli azzurri, protagonista suo malgrado di un “bonus” di polemiche del quale avrebbe fatto volentieri a meno. Il pizzino rubato dal raccattapalle, le discussioni con i giocatori bosniaci, infine la storia dei premi-qualificazione che sarebbero stati richiesti dai giocatori alla Federazione in caso di accesso ai Mondiali. Tanto, forse troppo da sopportare. “Sono stati due giorni molto duri, faticosi come del resto per tutti gli italiani che ci tenevano ad andare al Mondiale come me e tutta la squadra”. Sono le parole che il capitano azzurro Gianluigi Donnarumma ha rilasciato a Sky Sport parlando della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali dopo la sconfitta nella finale contro la Bosnia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia, Donnarumma guarda avanti

“Purtroppo non ci siamo riusciti e c’è da accettarlo, bisogna andare avanti. Fa molto male, ho fatto molta fatica a metabolizzare, ma bisogna ripartire, reagire perchè del resto ci sono quattro anni per un altro Mondiale e in mezzo ci sono competizioni importanti, c’è un Europeo, la Nations League e prima di pensare al Mondiale bisogna pensare a questi grandi tornei che ci aspettano”.

Il saluto a Gattuso, Buffon e Gravina

Donnarumma ha poi riservato un pensiero a chi si è dimesso: “Ho un rapporto stupendo con Gigi Buffon, col mister Gattuso, col presidente Gravina, ci dispiace per loro e li ringrazio. Un po’ ti senti responsabile per tutto quello che sta succedendo, fa male. In questi anni oltre le delusioni abbiamo fatto cose importanti, dall’Europeo vinto al record di vittorie consecutive, non è tutto da buttare, adesso bisogna reagire, è dura ma bisogna andare avanti con forza”.

I premi: la verità di Donnarumma

Infine, un passaggio sulla storia dei premi, che ha infastidito molto la comitiva azzurra: Donnarumma ha ribadito di non aver mai chiesto un premio per la qualificazione: “Sono stato ferito dai commenti, dalle parole che sono uscite. Da capitano non sono mai andato a chiedere un euro, quello che fa la Nazionale è un regalo ai giocatori che si qualificano per un torneo. Nessuno ha chiesto nulla alla Federazione”.