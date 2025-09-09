Italia, Donnarumma dà ragione a Luis Enrique e preoccupa Guardiola: in Inghilterra già piovono critiche

Contro Israele sono emersi i vecchi difetti di Gigio legati al gioco coi piedi. Sui social tifosi inglesi scatenati: "È il nuovo Onana della Premier League"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La prestazione di Donnarumma contro Israele non si è rivelata certo all’altezza delle notte magiche di Champions. Soprattutto nella parte iniziale del match delle qualificazioni Mondiali che si è disputato in Ungheria, il capitano dell’Italia ha corso grossi rischi coi piedi, dando di fatto ragione a Luis Enrique, che lo ha scaricato per Chevalier. La prova di Gigio preoccupa Guardiola e dall’Inghilterra iniziano a piovere le prime critiche.

Italia, Luis Enrique aveva ragione su Donnarumma?

Quanto fatto nell’ultima stagione al PSG non si cancella: se la squadra dell’emiro ha conquistato la prima Champions della sua storia lo deve anche (e – aggiungiamo – soprattutto) alle prodezze del capitano della Nazionale. Ma nella rocambolesca e palpitante vittoria per 5-4 dell’Italia contro Israele sono emersi difetti che Gigio non mostrava da tempo.

Difetti legati ai suoi limiti nel gioco dei piedi, che poi è l’ossessione di Luis Enrique e anche la ragione per cui l’asturiano lo ha scaricato per consegnare la porta all’ex Lille Chevalier. Due le topiche, entrambe nei primi minuti: un pallone consegnato agli avversari con tanto di salvataggio provvidenziale di Bastoni e un mezzo pasticcio con Barella che ha portato a un quasi rigore. Insomma, nel festival del gol e degli errori, Donnarumma ci ha messo del suo.

C’è il derby di Manchester: Guardiola preoccupato

La data del possibile debutto col Manchester City è quella di domenica 14 settembre. E che debutto: all’Etihad, infatti, fa scalo lo United per un derby di fuoco tra due squadre in difficoltà che cercano riscatto. Pagato 35 milioni di euro in chiusura di mercato, Donnarumma avrà il compito di rimpiazzare Ederson, passato al Fenerbahce dopo otto anni di fedele militanza alla corte di Guardiola.

Se Pep ha visto la partita degli Azzurri di Gattuso, qualche pensiero in testa gli sarà sicuramente balenato. Del resto, anche il catalano – come il connazionale – esige qualità nell’impostazione da parte dei suoi portieri.

In Inghilterra già piovono critiche su Gigio

Il Daily Mail rimarca le difficoltà riscontrate dal gigante di Castellammare, mentre il Sun evidenzia anche l’uscita goffa di Donnarumma sull’angolo calciato da Solomon e come il Var lo abbia “graziato” annulando il gol a Israele per un contatto con Lemkin che il tabloid definisce leggero.

Il quotidiano riporta anche le critiche dei tifosi inglesi all’indirizzo del portiere, che deve prepararsi a un’accoglienza tutt’altro che calorosa. “È il nuovo Onana della Premier League” scrive un utente sui social. Un altro, invece, si limita a sostenere che “Donarumma fa il Donnarumma”. “In Premier League lo avrebbero mangiato vivo per errori del genere” sentenzia un fan.