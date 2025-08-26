Italia, Donnarumma e Tonali le grane di Gattuso: Buffon rivela le mosse del ct per le qualificazioni Mondiali

Venerdì le prime convocazioni di Ringhio e c'è preoccupazione soprattutto per le condizioni di Tonali. Ma anche il futuro di Gigio agita il ct: Buffon dice tutto

L’esordio di Gattuso al timone dell’Italia è sempre più vicino. Venerdì sono attese le prime convocazioni del ct in vista del doppio impegno per le qualificazioni Mondiali contro Estonia e Israele, ma Ringhio è in ansia per il futuro di capitan Donnarumma e le condizioni di Tonali. A fare il punto è Gigi Buffon, che ha svelato cosa ha fatto l’erede di Spalletti.

Caso Donnarumma: Buffon rivela la mossa di Gattuso

Inutili girarci intorno: in casa Italia tutti incrociano le dita e sperano che Donnarumma riesca a trovare una nuova squadra in questi ultimissimi giorni di mercato. L’unica ipotesi, al momento, è il Manchester City, ma l’arrivo del portierone azzurro, con cui sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima, è legato alla partenza di Ederson.

E se dovesse restare a Parigi? Sarebbe un bel guaio nell’anno dei Mondiali, ma Buffon, intervenuto al convegno ‘Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili’, lo rassicura: “Donnarumma rappresenta e rappresenterà sempre un punto di forza per la Nazionale”. Poi rivela che Gattuso “lo ha sentito più volte e hanno parlato del futuro”. Da portiere a portiere, da Gigi a Gigio: “Aspetto di incontrarlo, voglio parlargli dal vivo”.

Italia, Tonali l’ultima grana del ct: il punto

È scattata l’allarme rosso per Tonali, infortunatosi a una spalla durante il match tra il suo Newcastle e il Liverpool. Fatale al centrocampista, che nello scacchiere tattico di Gattuso occuperà un ruolo centrale, uno scontro di gioco con Hugo Ekitiké. L’allenatore dei Magpies, Eddie Howe, non ha certo rincuorato il neoct: “Sandro potrebbe rimanere fuori per un po’”.

Buffon spiega: “So che il ct lo avrebbe sentito in giornata. In base al responso medico, sapremo se potrà essere convocato oppure no”. L’eventuale forfait dell’ex Milan sarebbe una perdita pesantissima per un’Italia costretta a rincorrere la Norvegia per ambire al pass diretto per i Mondiali.

Il futuro si chiama Pio Esposito

Ovviamente su Pio Esposito l’ex portierone della Juventus non scavalca il ct, ma lascia intendere che il gioiello dell’Inter è da tempo monitorato anche in ottica Nazionale maggiore.

“La crescita esponenziale che sta avendo ci inorgoglisce. Però in attacco abbiamo elementi di grande valore come Retegui, Kean e Scamacca, che si è ristabilito dall’infortunio. Le nuove leve sono sempre ben accette, ma è altrettanto importante poter contare su delle certezze”.