Italia, Donnarumma da Guardiola a Gattuso: il nuovo obiettivo di Gigio dopo aver già conquistato l'Inghilterra

Il capitano della Nazionale, diventato subito idolo dei suoi nuovi tifosi del Manchester City, è intervenuto all'inaugurazione del Nuovo Museo del calcio a Coverciano

Fattore G. Da Guardiola a Gattuso. Dal celeste del Manchester City all’azzurro della Nazionale. Capitan Donnarumma ha ben chiaro l’obiettivo da raggiungere nella doppia sfida delle qualificazioni Mondiali che l’Italia affronterà contro Estonia e Israele.

Italia, Donnarumma ha già conquistato l’Inghilterra

Scaricato da Luis Enrique e dal Psg dopo essere risultato tra i protagonisti assoluti dello storico trionfo del club transalpino in Champions League, Donnarumma si è trasferito al Manchester City proprio in chiusura di mercato, facendo tirare un sospiro di sollievo a Gattuso.

Già, il rischio di restare ai margini fino a gennaio è stato concreto, molto concreto. I tifosi degli Sky Blues sono già pazzi di Gigio, che ha avuto il merito di dare una svolta alla stagione di una corazzata in crisi di risultati e di identità prima del suo arrivo. Sei partite, tre clean sheet e zero sconfitte: il numero uno di Castellammare di Stabia si sta rivelando un vero e proprio talismano per Guardiola.

Da Guardiola a Gattuso: il ct si affida al capitano

Nelle ultime settimane Pep ha più volte elogiato l’estremo difensore italiano che ha raccolto l’eredità del suo pupillo Ederson. Due elementi che interpretano il ruolo in maniera diametralmente opposta: il brasiliano bravo con i piedi ma incerto tra i pali, Gigio strepitoso nel riempire l’area con la sua stazza (che parata contro il Brentford!) ma non esattamente un portiere-regista.

Ora è tornato da Gattuso, che punta sulla leadership del suo capitano per assestare una difesa apparsa fin troppo ballerina nella rocambolesca e palpitante vittoria per 5-4 contro Israele. Nell’Italia che ha dovuto rinunciare a due pedine preziose come Politano e Zaccagni, l’ex Milan avrà il compito di mettere al servizio dei compagni esperienza e personalità.

Gigio fissa l’obiettivo Mondiale

Oggi Donnarumma è intervenuto all’inaugurazione del Nuovo Museo del calcio a Coverciano, a cui hanno preso parte anche il presidente della Figc Gravina, Gattuso e il capo delegazione della Nazionale Buffon.

“Abbiamo una grande storia dietro di noi e quindi una grande responsabilità. Speriamo di scrivere tante nuove pagine di storia del calcio italiano insieme al ct” ha detto Gigio. Tradotto: bisogna andare ai Mondiali.