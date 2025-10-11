Italia, la papera di Donnarumma è clamorosa: la reazione di Gigio, il gesto di Dimarco e la bufera social

La gioia del primo gol in Nazionale di Pio Esposito subito macchiata dall'erroraccio del capitano della Nazionale. Sul web i tifosi rievocano 'Paperumma'

La gioia del primo gol con la Nazionale di Pio Esposito è stata immediatamente cancellata dalla clamorosa papera di Donnarumma. L’Italia batte sì l’Estonia compiendo uno scatto importante verso i playoff, ma resta la macchia dell’errore del capitano. Il gesto di Dimarco dopo la topica del compagno di squadra non salva il portiere del Manchester City dalla bufera social.

Estonia-Italia: papera di Donnarumma

Sul 3-0 e dopo non aver neppure sporcato i guantoni, Donnarumma si è reso protagonista di un errore da matita blu. Al 75′ il numero uno della Nazionale si è lasciato sfuggire dalle mani un comodo cross di Soomets, consentendo a Sappinen di spingere il pallone in fondo al sacco in assoluta libertà.

La topica arriva in un momento di massima fiducia per Gigio, visto che è entrato subito nei cuori dei tifosi del Manchester City. Proprio in occasione dell’ultima uscita di Premier contro il Brentford l’ex Milan aveva salvato il risultato con un intervento prodigioso in uscita su Igor Thiago che è stato anche celebrato sui canali social degli Sky Blues.

Il gesto di Dimarco dopo l’erroraccio

Sconsolato per aver mancato una presa facile facile, Gigio ha espresso il suo disappunto in una smorfia immortalata dalle telecamere. Ma il capitano dell’Italia è stato immediatamente consolato da Dimarco che si trovava nelle sue vicinanze. Mano tesa a cercare il pugno del gigante di Castellammare di Stabia, la cui papera ha sorpreso anche i telecronisti Rai Alberto Rimedio e Lele Adani.

Per l’ex difensore potrebbe aver inciso la sterilità offensiva dell’Estonia che per oltre un’ora ha costretto Donnarumma a fare da spettatore non pagante. Ciò non toglie che il portiere campione d’Europa in carica e premio Yashin non può permettersi certi cali di concentrazione.

Sui social piovono critiche: tifosi spietati

Il web, si sa, non perdona. Ed ecco che tornano le critiche. “Ci sarà un motivo se il Paris Saint-Germain ha mollato Donnarumma. Perché è scarso, un pennellone che non prende nemmeno le palle alte” sentenzia Hartman.

“Siamo riusciti a prendere gol da una delle squadre più scarse del mondo” aggiunge Fiodor. “Noi abbiamo Paperumma… Premio Yashin” punge The Big Mess 88. “Donnarumma smentisce Luis Enrique e tutti quelli che dicono che il suo limite è non saper giocare coi piedi” chiosa con un pizzico di ironia Fabio.