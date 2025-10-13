Italia, Donnarumma si consola dopo la papera con l'Estonia: la Premier incorona Gigio, il riconoscimento

Il capitano della Nazionale pronto al riscatto già a partire dalla prossima sfida con Israele. Panatta lo difende, Guardiola lo attende per il tour de force del City

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dall’Inghilterra arriva un riconoscimento per Donnarumma che si rivela un toccasana per l’umore del capitano dell’Italia dopo la papera con l’Estonia. In Premier sono già pazzi di Gigio, pronto al riscatto nella prossima e decisiva sfida delle qualificazioni Mondiale contro Israele.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Donnarumma, papera alle spalle: il riconoscimento

Secondo The Athletic, portale sportivo del New York Times, non ci sono dubbi: Donnarumma è il miglior acquisto messo a segno nell’ultima sessione di mercato della Premier League per rapporto qualità-prezzo. A incoronarlo sono stati 20 agenti, che hanno sottolineato come il Manchester City si sia assicurati uno dei portieri più forti del pianeta per soli 35 milioni.

Un’operazione che acquisisce maggiore rilevanza anche in virtù dell’età dell’erede di Ederson: a soli 26 anni l’italiano può essere simbolo del nuovo ciclo dei citizens, con o senza Pep Guardiola in panchina. Completano il podio il prestito di Grealish all’Everton e il colpo Gyokeres dell’Arsenal.

L’errore con l’Estonia e il monito di Panatta

Nonostante le critiche che gli sono piovute addosso dai social per la topica con l’Estonia risultata per fortuna ininfluente sul risultato finale, il numero uno della Nazionale è pronto a voltare pagina. Del resto, il capitano ha spalle larghe e personalità per rimettersi subito in carreggiata dopo un passo falso.

Se ha metabolizzato l’ostracismo di Luis Enrique, che lo ha estromesso dall’undici titolare della squadra campione d’Europa, ha senza dubbio i mezzi per superare una battuta a vuoto. A sostenerlo anche Adriano Panatta, che alla Domenica Sportiva ha invitato tifosi e addetti ai lavori ad abbassare i toni: “Dopo la partita mi hanno fatto tutti tenerezza, a partire da Donnarumma: gli errori capitano, ragazzi”.

Guardiola lo aspetta per il ciclo di ferro

Prima di tutto Israele, poi il ritorno alla corte di Guardiola. Un vero e proprio tour de force attende il Manchester City fino alla prossima sosta. Sette le partite in programma dal 18 ottobre al 9 novembre: si parte dalla gara interna con l’Everton per arrivare al big match con i campioni d’Inghilterra in carica del Liverpool.

Nel mezzo anche due incontri di Champions con Villarreal e Borussia Dortmund. Pep confida nel talismano Donnarumma: da quando c’è lui in porta, la sua squadra non ha più perso.