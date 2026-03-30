Italia, Dzeko carica la Bosnia citando l’esultanza di Dimarco: che bordata all’interista 

Il leader degli avversari di domani della Nazionale torna sulla figuraccia dell’azzurro e ne approfitta per andare al contrattacco: “Hanno paura”

Anche Edin Dzeko si espone sul caso dell’esultanza di Federico Dimarco alla vittoria della Bosnia Erzegovina contro il Galles, che ha acceso la vigilia della finale dei playoff mondiali tra l’Italia e i balcanici: in conferenza stampa l’attaccante ha scoccato una bordata nei confronti dell’esterno e degli altri azzurri.

Bosnia-Italia, la bordata di Dzeko a Dimarco

Leader e trascinatore della Bosnia Erzegovina, Edin Dzeko non poteva non esporsi sull’esultanza di Federico Dimarco, il caso che sta animando l’attesa della finale dei playoff mondiali tra la nazionale balcanica e l’Italia, in programma domani a Zenica. Il bomber della Bosnia ha aperto con una bordata nei confronti dell’esterno azzurro la conferenza stampa della vigilia. “Ognuno ha le proprie preferenze, con chi vuole giocare e chi non vuole – la premessa di Dzeko prima di piazzare il colpo – . Ma bisogna essere intelligenti, soprattutto oggi con i social network, perché ogni cosa può scivolare in una diversa direzione”.

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La reazione dei bosniaci

Dzeko poi è tornato sull’argomento, sollecitato dai giornalisti, spiegando che il caso Dimarco finirà per spingere l’Italia a non prendere sotto gamba gli avversari. “Sono sicuro che l’Italia non ci sottovaluterà, soprattutto non dopo le dichiarazioni di Dimarco e Vicario”, ha affermato Dzeko, pur ammettendo poi che tra i bosniaci l’esultanza degli azzurri non sia stata presa bene… “Nessuno è stato felice per come sono andate le cose, ora dobbiamo dimostrare qualità, giochiamo in casa e puntiamo sui nostri tifosi”.

Dzeko: “L’Italia ha paura”

Alla terza domanda sulla questione, Dzeko ha prima provato a minimizzare la vicenda, poi però si è lasciato andare a una riflessione sui giocatori dell’Italia, accusandoli di aver avuto paura del Galles e di non comprendere i loro timori. “L’Italia non voleva giocare in Galles, non so perché – ha sottolineato Dzeko -. Noi siamo andati lì, senza paura, e abbiamo vinto. Non so perché l’Italia deve avere paura di Galles o Bosnia. È una Nazionale incredibile, che ha vinto quattro Mondiali, se ha paura di giocare in Galles qualcosa non funziona. Forse dobbiamo vedere anche in questo modo che possono soffrire in questa partita. Si giocano tanto dopo due Mondiali persi. Vuol dire che hanno paura”.

Dzeko poi ha chiuso l’argomento svelando di aver scambiato dei messaggi con Dimarco. “Mi ha scritto che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto di che parliamo, non ci sono problemi”, ha rivelato Dzeko.