Italia, la decisione di Pirlo dopo il no di Malagò, il retroscena su Fonbet e lo sfogo del Dubai United

Il tecnico rimane alla guida dello Fc United Dubai, neopromosso nel massimo campionato degli Emirati Arabi Uniti. La nota ufficiale del club

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Per un giorno e mezzo si è sentito il ct della Nazionale, dopo la telefonata di Maldini che gli aveva annunciato giulivo il via libera: Andrea Pirlo aveva iniziato a fare programmi, a organizzare il rientro in Italia, a ipotizzare già schemi e uomini per la nuova Italia poi tutto è crollato all’improvviso. I titoloni dei giornali con le proteste del mondo politico e sportivo, la storiaccia del testimonial a bookmakers russi, il conflitto di interessi per il figlio agente, un rocambolesco susseguirsi di eventi che ha portato a un altro squillo sul suo cellulare ma stavolta di altro tenore. La sua candidatura a ct era tramontata. Ecco cosa farà ora l’ex tecnico di Juve e Sampdoria.

La giornata più dura per Pirlo

Pirlo ha seguito a distanza tutta l’infinita telenovela, da Geingberg, in Austria, dove è in ritiro con lo Fc United di Dubai, con cui ha un contratto che era pronto a stracciare. Proprio mentre si decideva il suo destino e si consumava il triste epilogo della sua brevissima avventura da ct azzurro, Pirlo era impegnato nell’amichevole con il Salisburgo, pareggiata 1-1. Al rientro in albergo la brutta notizia, commentata con un accorato sfogo sui social.

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La nota del club di Dubai

Anche il figlio Nicolò è rimasto malissimo e si è lamentato su Instagram ma quel contratto che Andrea voleva rompere c’è eccome. E lo United Fc di Dubai non ha alcuna intenzione di mollare Andrea Pirlo. Con un comunicato pubblicato sui propri profili social, il club emiratino conferma la fiducia all’allenatore e come se niente fosse parla di fake news legate a un suo possibile addio: “Negli ultimi giorni, sui media sono circolate numerose speculazioni sul futuro di Andrea Pirlo – si legge – tra cui diverse notizie che non corrispondono alla realtà. Il Dubai United è lieto che una leggenda del calcio come Andrea sia il nostro allenatore capo sin dalla scorsa stagione. Il presidente del club Ilie Cebanu, la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori gli esprimono il loro pieno sostegno. Andrea Pirlo è pienamente impegnato nei confronti del Dubai United, e il club è pienamente impegnato nei confronti di Andrea Pirlo”

Il club di Dubai affronterà per la prima volta la massima serie degli Emirati Arabi Uniti dopo la promozione ottenuta negli scorsi mesi: “Ci stiamo preparando per la nostra storica prima stagione nella ADNOC Pro League. Si tratta di un nuovo importante capitolo per il club e tutta la nostra attenzione è rivolta alla preparazione e alle prestazioni della squadra. Invitiamo tutti i nostri tifosi e gli appassionati di calcio di Dubai a unirsi a noi allo stadio, a sostenere la squadra e a diventare parte integrante del percorso del Dubai United nella Pro League”.

La collaborazione con Fonbet

Tutto invariato, insomma, come se questo mese non fosse mai passato e per il momento non sono arrivate notizie neanche su un’eventuale interruzione della collaborazione del tecnico con Fonbet, che pertanto sarebbe ancora in essere.