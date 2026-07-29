Italia, la decisione di Pirlo dopo il no di Malagò, il retroscena su Fonbet e lo sfogo del Dubai United

Per un giorno e mezzo si è sentito il ct della Nazionale, dopo la telefonata di Maldini che gli aveva annunciato giulivo il via libera: Andrea Pirlo aveva iniziato a fare programmi, a organizzare il rientro in Italia, a ipotizzare già schemi e uomini per la nuova Italia poi tutto è crollato all’improvviso. I titoloni dei giornali con le proteste del mondo politico e sportivo, la storiaccia del testimonial a bookmakers russi, il conflitto di interessi per il figlio agente, un rocambolesco susseguirsi di eventi che ha portato a un altro squillo sul suo cellulare ma stavolta di altro tenore. La sua candidatura a ct era tramontata. Ecco cosa farà ora l’ex tecnico di Juve e Sampdoria.
La giornata più dura per Pirlo
Pirlo ha seguito a distanza tutta l’infinita telenovela, da Geingberg, in Austria, dove è in ritiro con lo Fc United di Dubai, con cui ha un contratto che era pronto a stracciare. Proprio mentre si decideva il suo destino e si consumava il triste epilogo della sua brevissima avventura da ct azzurro, Pirlo era impegnato nell’amichevole con il Salisburgo, pareggiata 1-1. Al rientro in albergo la brutta notizia, commentata con un accorato sfogo sui social.
La nota del club di Dubai
Anche il figlio Nicolò è rimasto malissimo e si è lamentato su Instagram ma quel contratto che Andrea voleva rompere c’è eccome. E lo United Fc di Dubai non ha alcuna intenzione di mollare Andrea Pirlo. Con un comunicato pubblicato sui propri profili social, il club emiratino conferma la fiducia all’allenatore e come se niente fosse parla di fake news legate a un suo possibile addio: “Negli ultimi giorni, sui media sono circolate numerose speculazioni sul futuro di Andrea Pirlo – si legge – tra cui diverse notizie che non corrispondono alla realtà. Il Dubai United è lieto che una leggenda del calcio come Andrea sia il nostro allenatore capo sin dalla scorsa stagione. Il presidente del club Ilie Cebanu, la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori gli esprimono il loro pieno sostegno. Andrea Pirlo è pienamente impegnato nei confronti del Dubai United, e il club è pienamente impegnato nei confronti di Andrea Pirlo”
Il club di Dubai affronterà per la prima volta la massima serie degli Emirati Arabi Uniti dopo la promozione ottenuta negli scorsi mesi: “Ci stiamo preparando per la nostra storica prima stagione nella ADNOC Pro League. Si tratta di un nuovo importante capitolo per il club e tutta la nostra attenzione è rivolta alla preparazione e alle prestazioni della squadra. Invitiamo tutti i nostri tifosi e gli appassionati di calcio di Dubai a unirsi a noi allo stadio, a sostenere la squadra e a diventare parte integrante del percorso del Dubai United nella Pro League”.
La collaborazione con Fonbet
Tutto invariato, insomma, come se questo mese non fosse mai passato e per il momento non sono arrivate notizie neanche su un’eventuale interruzione della collaborazione del tecnico con Fonbet, che pertanto sarebbe ancora in essere.