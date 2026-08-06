Italia, ecco lo staff di Mancini: Oriali team manager, c'è anche Bonucci, ma sul web infuria la polemica

Oriali torna dopo l'esperienza con Conte, Bollini sarà il vice: Zola coordinatore delle giovanili, ci sono anche Maccarone e Lupatelli

La nuova avventura della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini entra nel vivo. In vista del raduno di settembre e dei primi impegni della Uefa Nations League contro Turchia, Francia e Belgio, la FIGC ha definito ufficialmente lo staff tecnico e dirigenziale che accompagnerà il commissario tecnico nel nuovo ciclo azzurro.

Italia, il ritorno di Oriali

Tra i ritorni più significativi c’è quello di Gabriele Oriali, che riprende il ruolo di team manager dopo le esperienze vissute al fianco dell’Italia con Antonio Conte e con lo stesso Mancini. Campione del mondo nel 1982, Oriali rappresenta una figura di grande esperienza e sarà uno dei principali punti di riferimento all’interno del gruppo.

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Bollini il vice di Mancini

Come vice allenatore è stato scelto Alberto Bollini, reduce dall’esperienza alla guida della Nazionale Under 19. Il tecnico lascia il settore giovanile dopo un percorso di successo nel Club Italia, impreziosito dalla conquista del Campionato Europeo di categoria nel 2023, per diventare il primo collaboratore del nuovo commissario tecnico.

Italia, riecco Bonucci

Nello staff tecnico trovano spazio anche Leonardo Bonucci, che prosegue il proprio cammino in azzurro dopo aver fatto parte dello staff di Gennaro Gattuso, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone. Per Gagliardi si tratta di un ritorno: era stato match analyst durante il trionfo dell’Italia agli Europei del 2021 e, dopo le esperienze maturate tra Juventus, Parma, Arabia Saudita e Iran, ricoprirà questa volta un incarico tecnico. Maccarone, invece, debutta nello staff della Nazionale dopo aver collaborato con Mancini nell’esperienza qatariota all’Al-Sadd. L’ex attaccante ha inoltre lavorato come vice alla Carrarese di Silvio Baldini e ha guidato Ghiviborgo e Piacenza in Serie D.

Lupatelli e Roccati per i portieri

A completare il gruppo di lavoro ci saranno Marco Roccati, preparatore dei portieri, affiancato da Cristiano Lupatelli, mentre la preparazione atletica sarà affidata a Giacomo Ceci e Marco Montini. L’analisi delle gare sarà invece curata dai match analyst Renato Baldi e Christian Venturini.

Italia, il ruolo di Zola e Ranieri

Importanti novità anche sul fronte dirigenziale. Gianfranco Zola avrà il compito di coordinare il lavoro delle Nazionali giovanili, favorendo il collegamento tra i vari livelli del settore azzurro. Claudio Ranieri, già nominato direttore tecnico, è destinato inoltre ad assumere anche l’incarico di capodelegazione, andando così a ricoprire un doppio ruolo strategico all’interno della nuova organizzazione federale.

L’ironia del web sullo staff di Mancini

Una notizia che ha scatenato l’ironia dei tifosi italiani sul web, come il caso di Piero: “nuovi talenti per il calcio”. Mimmo è sulla stessa lunghezza d’onda: “Scoprire nuovi talenti Mr Mancini, Per la Nazionale di calcio”. E Gianni aggiunge: “Speriamo che non metta le solite pippe che non ci hanno portato ai mondiali”. Qualcuno se la prende con Bonucci, come Mauro: “Bonucci, totalmente inutile”. O Emanuele: “Ancora Bonucci …”. Mentre Fabrizio si affida ad un laconico: “Ma vafff…”.