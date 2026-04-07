Psicodramma Italia, out dal Mondiale per la terza volta di fila: cosa facciamo adesso? La soluzione

E alla fine lo psicodramma si è verificato. Per la terza volta consecutiva l’Italia è fuori dai Mondiali, nuovamente perdendo la partita decisiva ai playoff di qualificazione. Questa volta ci sono fatali i calci di rigore contro la Bosnia, arrivati al termine di una partita giocata per metà più i tempi supplementari in inferiorità numerica per il rosso scellerato rimediato da Alessandro Bastoni.

Gabriele Gravina, Gigi Buffon e il CT Rino Gattuso hanno tutti rassegnato le proprie dimissioni, ma non è sicuramente sufficiente. Per salvare il movimento calcistico italiano serve altro. Ma cosa?

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate l’intera disamina su cosa va e cosa non va nel calcio nostrano.