Italia, emergenza staffetta a Tokyo: Jacobs ko, spunta l’ipotesi Nappi. E Diego non rinuncia come Doualla

L'Italia potrebbe aver già trovato il sostituto dell'infortunato Jacobs per la staffetta ai Mondiali di Tokyo. Di Mulo ha infatti convocato in raduno il 2007 Nappi, reduce dall'oro agli Europei U-20

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Manca ormai meno di un mese all’inizio dei Mondiali di Atletica che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Mondiali ai quali la Federazione azzurra rischia però di presentarsi senza le punte di diamante Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Se l’Italia dei grandi non sta attraversando il proprio miglior momento, lo stesso certamente non si può dire delle nuove generazioni, che a livello giovanile stanno raccogliendo enormi soddisfazioni.

E allora ecco che la rassegna di Tokyo può diventare utile proprio per testare e far crescere i talenti azzurri, con il selezionatore Filippo Di Mulo che ha convocato Diego Nappi per il raduno di velocità che si terrà a Roma e che stabilirà i convocati per la staffetta 4×100 ai Mondiali, dove il classe 2007 potrebbe prendere il posto proprio di Jacobs.

Nappi convocato al raduno di Roma in vista del Mondiale a Tokyo

Diego Nappi è volto nuovo dell’atletica italiana maschile che corre veloce – letteralmente – verso un futuro che è sempre più presente. Dopo il titolo U-18 del 2024 il velocista di Porto Torres ha trionfato di recente nei 200 metri anche agli Europei Under-20 a Tampere in Finlandia al primo anno da junior. Un risultato che conferma l’enorme crescita e il talento di Nappi, il quale non è passato inosservato, tanto che – come svelato dal suo allenatore Marco Trapasso – Diego è stato chiamato da Filippo Di Mulo per il raduno della staffetta che andrà in scena a Roma a fine agosto in vista dei Mondiali a Tokyo, dove potrebbe prendere il posto di Marcell Jacobs, ancora ai box per un nuovo infortunio: “Il selezionatore nazionale della velocità Filippo Di Mulo ci ha convocato per il raduno della staffetta assoluta, che si svolgerà a fine mese a Roma, per provare i cambi in vista della composizione della staffetta 4×100 che andrà a disputare i mondiali di Tokyo”.

Nappi non fa come Doualla e sogna i Mondiali

Una possibilità quella di partecipare al Mondiale che sarebbe accolta con estremo entusiasmo da Nappi, il quale durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport aveva ammesso di sentirsi pronto per misurarsi con i più grandi: “Sarebbe bellissimo andare ai Mondiali di Tokyo. Ho sempre detto che sarei totalmente disponibile, se la squadra ha bisogno io ci sono: se il prof Di Mulo dovesse volermi in questa spedizione gli sarei grato. Mi sento pronto per mettermi alla prova, vorrei iniziare già a vedere come si muovono i più grandi come spunto per la mia crescita”. Una scelta controcorrente rispetto a quella di Kelly Doualla – che però ha anche due anni in meno -, astro nascente della velocità femminile che però ha deciso di rifiutare la chiamata del presidente FIDAL Stefano Mei.

Nappi e l’idolo Tortu

La possibilità di volare a Tokyo con l’Italia darebbe a Nappi la chance di correre insieme al suo idolo Filippo Tortu, al quale aveva anche rubato under-18 nei 200 metri con il tempo di 20”79: “A livello italiano Filippo è il mio idolo, l’atleta a cui mi ispiro. Mi ha chiamato dopo che ho battuto il suo primato Under 18 e dopo gli Europei. Sono anche stato da lui a Golfo Aranci. E un’ispirazione è stata vedere in tv la staffetta dare il massimo, la squadra sempre unita. Sogno un giorno di farne parte, o di far parte del gruppo anche a livello individuale”.