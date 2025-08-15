Italia, emergenza staffetta a Tokyo: Jacobs ko, spunta l’ipotesi Nappi. E Diego non rinuncia come Doualla

Manca ormai meno di un mese all’inizio dei Mondiali di Atletica che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Mondiali ai quali la Federazione azzurra rischia però di presentarsi senza le punte di diamante Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Se l’Italia dei grandi non sta attraversando il proprio miglior momento, lo stesso certamente non si può dire delle nuove generazioni, che a livello giovanile stanno raccogliendo enormi soddisfazioni.
E allora ecco che la rassegna di Tokyo può diventare utile proprio per testare e far crescere i talenti azzurri, con il selezionatore Filippo Di Mulo che ha convocato Diego Nappi per il raduno di velocità che si terrà a Roma e che stabilirà i convocati per la staffetta 4×100 ai Mondiali, dove il classe 2007 potrebbe prendere il posto proprio di Jacobs.
- Nappi convocato al raduno di Roma in vista del Mondiale a Tokyo
- Nappi non fa come Doualla e sogna i Mondiali
- Nappi e l’idolo Tortu
Diego Nappi è volto nuovo dell’atletica italiana maschile che corre veloce – letteralmente – verso un futuro che è sempre più presente. Dopo il titolo U-18 del 2024 il velocista di Porto Torres ha trionfato di recente nei 200 metri anche agli Europei Under-20 a Tampere in Finlandia al primo anno da junior. Un risultato che conferma l’enorme crescita e il talento di Nappi, il quale non è passato inosservato, tanto che – come svelato dal suo allenatore Marco Trapasso – Diego è stato chiamato da Filippo Di Mulo per il raduno della staffetta che andrà in scena a Roma a fine agosto in vista dei Mondiali a Tokyo, dove potrebbe prendere il posto di Marcell Jacobs, ancora ai box per un nuovo infortunio: “Il selezionatore nazionale della velocità Filippo Di Mulo ci ha convocato per il raduno della staffetta assoluta, che si svolgerà a fine mese a Roma, per provare i cambi in vista della composizione della staffetta 4×100 che andrà a disputare i mondiali di Tokyo”.
Una possibilità quella di partecipare al Mondiale che sarebbe accolta con estremo entusiasmo da Nappi, il quale durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport aveva ammesso di sentirsi pronto per misurarsi con i più grandi: “Sarebbe bellissimo andare ai Mondiali di Tokyo. Ho sempre detto che sarei totalmente disponibile, se la squadra ha bisogno io ci sono: se il prof Di Mulo dovesse volermi in questa spedizione gli sarei grato. Mi sento pronto per mettermi alla prova, vorrei iniziare già a vedere come si muovono i più grandi come spunto per la mia crescita”. Una scelta controcorrente rispetto a quella di Kelly Doualla – che però ha anche due anni in meno -, astro nascente della velocità femminile che però ha deciso di rifiutare la chiamata del presidente FIDAL Stefano Mei.
La possibilità di volare a Tokyo con l’Italia darebbe a Nappi la chance di correre insieme al suo idolo Filippo Tortu, al quale aveva anche rubato under-18 nei 200 metri con il tempo di 20”79: “A livello italiano Filippo è il mio idolo, l’atleta a cui mi ispiro. Mi ha chiamato dopo che ho battuto il suo primato Under 18 e dopo gli Europei. Sono anche stato da lui a Golfo Aranci. E un’ispirazione è stata vedere in tv la staffetta dare il massimo, la squadra sempre unita. Sogno un giorno di farne parte, o di far parte del gruppo anche a livello individuale”.