Italia, Esposito meglio di Retegui: dal gesto di Kean al pressing dei social, perché l’interista può essere titolare in Bosnia

Dopo la prova offerta dal 20enne attaccante contro l’Irlanda del Nord partendo dalla panchina molti tifosi spingono per vederlo dal 1’ nella gara che vale i Mondiali

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Pio Esposito ha giocato meglio di Mateo Retegui nella vittoria di ieri sera dell’Italia sull’Irlanda del Nord e molti tifosi vorrebbero vedere il 20enne attaccante dell’Inter titolare nella partita decisiva dei playoff mondiali contro la Bosnia Erzegovina. E, a giudicare da un gesto durante la gara, anche Moise Kean potrebbe preferire il nerazzurro come compagno d’attacco.

Italia, Esposito meglio di Retegui con l’Irlanda del Nord

Nell’Italia assai più convincente del secondo tempo contro l’Irlanda del Nord ha avuto un peso evidente l’ingresso di Pio Esposito al posto di Mateo Retegui, non al meglio della forma. Entrato dalla panchina al 19’ della ripresa, poco dopo il gol di Sandro Tonali che ha sbloccato l’incontro, l’attaccante dell’Inter è apparso maggiormente a suo agio rispetto all’italo-argentino nei duelli fisici contro i difensori nordirlandesi, partecipando anche a diverse azioni pericolose: sugli sviluppi di un angolo Esposito ha quasi propiziato un gol di Riccardo Calafiori con una sponda di testa, poi ha lanciato in profondità Moise Kean grazie a un’immediata verticalizzazione e infine è entrato nell’azione che ha portato al gol del 2-0, difendendo palla poco prima del lancio di Tonali per l’attaccante della Fiorentina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gesto di Kean per Esposito

Esposito si è fatto notare per entusiasmo, fisicità e anche per una maggiore sintonia con Kean, il più intraprendente dell’Italia, l’uomo che più volte ha tentato la via della rete nella gara di ieri. E lo stesso Kean pare aver confermato questa connessione speciale col 20enne dell’Inter con un gesto piuttosto evidente compiuto dopo il gol del 2-0: durante la sua esultanza, infatti, Kean ha indicato proprio Esposito, riconoscendo l’importanza del suo lavoro prima dell’assist di Tonali.

I tifosi vogliono Esposito titolare in Bosnia

Sui social, intanto, è già iniziata la campagna dei tifosi dell’Italia per convincere il c.t. Rino Gattuso a preferire Esposito a Retegui nella partita chiave per la qualificazione ai Mondiali, in programma il 31 marzo a Zenica contro la Bosnia Erzegovina. “Se Gattuso si deciderà a mettere Esposito titolare credo che non avremo problemi con la Bosnia”, commenta Ciro su X. “L’ingresso di Esposito ha creato seri problemi all’Irlanda del Nord, deve partire titolare nella finale”, aggiunge Nino. “Nessun dubbio per la Bosnia, ci vuole Esposito titolare con Kean”, il parere di Peppe. “L’ingresso di Pio Esposito ha cambiato la partita”, scrive Jole. “Pio ha dato una scossa all’attacco azzurro, Gattuso ha stancato con queste gerarchie, lo faccia giocare contro la Bosnia”, attacca Armando.