Italia-Estonia: arbitra Pinheiro, per Donnarumma il destino bussa sempre due volte

Il fischietto portoghese, scelto per la gara di Bergamo, era IV uomo nella finale di Champions vinta da Gigio e diresse Supercoppa Psg con Chevalier

E’ stato il testimone del momento più alto della stagione (e forse della carriera, insieme a Euro2021) di Gigio Donnarumma e del momento più difficile del portiere azzurro: ora il n1. dell’Italia se lo ritrova come arbitro per Italia-Estonia, il debutto di Gattuso sulla panchina azzurra, in programma venerdì a Bergamo per le qualificazioni Mondiali. Si tratta del portoghese Joao Pinheiro, vediamo il singolare intreccio col nuovo portiere del Manchester City.

Pinheiro IV uomo nella finale di Champions

João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Italia-Estonia, era dunque il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Quella sera Donnarumma si laureò campione d’Europa dopo il rotondo 5-0 alla banda di Inzaghi, a coronamento di una stagione eccezionale. Era il 31 maggio e tutto sembrava in discesa per il portiere azzurro, ignaro di quanto sarebbe successo dopo, ovvero della rottura col Psg e del divorzio deciso da Luis Enrique.

Pinheiro portò fortuna a Chevalier

Il 13 agosto scorso a Udine c’era sempre Pinheiro, stavolta come arbitro principale, a dirigere il Psg nella Supercoppa col Tottenham ma Donnarumma già non c’era più. Il giorno prima il tecnico dei francesi aveva ufficializzato il traumatico addio, spiegando di preferire Chevalier. Il Psg vinse ancora, ai rigori, proprio grazie a Chevalier (che però in partita aveva commesso una mezza papera).

La carriera di Pinheiro

Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. nel corso della carriera ha diretto 68 partite delle competizioni UEFA, sia per club che per nazionali. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e appunto la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine.

La squadra arbitrale di Italia-Estonia

In Italia-Estonia l’arbitro Pinheiro sarà coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Maia con Gonçalves IV uomo, Martins al Var ed Esteves all’Avar.