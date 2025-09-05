Italia-Estonia: orari, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Tutto ciò che c'è da sapere sulla partita che segnerà l'esordio di Gattuso sulla panchina della Nazionale: a Bergamo gli azzurri si giocano tantissimo

È il giorno dell’esordio sulla panchina azzurra di Gennaro Gattuso, subentrato al posto dell’esonerato Spalletti all’indomani della nefasta trasferta in Norvegia e della vittoria contro la Moldavia. L’Italia sfida l’Estonia in occasione della terza gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: scopri qui di seguito le probabili formazioni, l’orario del calcio d’inizio e tutte le info utili per vedere la partita in tv e streaming.

Le probabili formazioni di Italia-Estonia

In casa Italia non mancano dubbi e punti interrogativi, come ogni esordio che si rispetti. Si va verso un 4-4-2 a trazione anteriore, con Politano e Zaccagni sulle corsie esterne, pronti a trasformare il sistema di gioco di Rino Gattuso in una sorta di 4-2-4. Ballottaggio in avanti, con Kean e Retegui che partono favoriti, nonostante l’incognita Raspadori, perfetto per fungere da fantasista tra le linee in un 4-2-3-1.

In mezzo al campo tocca a Sandro Tonali e Nicolò Barella, mentre in difesa coppia tutta mancina Bastoni-Calafiori. A destra Giovanni Di Lorenzo, mentre sul lato opposto dovrebbe agire Federico Dimarco. In porta capitan Donnarumma, fresco di firma con il Manchester City.

Ecco le probabili formazioni di Italia-Estonia:

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Retegui, Kean. Ct: Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Shjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Peetson; Palumets, Shein; Yakovlev, Kait, Sinyavskyi; Sappinen. Ct: Henn.

Dove vedere Italia-Estonia in diretta tv e streaming

Italia-Estonia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno, con pre gara a partire dalle ore 20:20 e post partita che proseguirà anche su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. Servizio streaming attivo su RaiPlay, la cui applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store, nonché accessibile gratuitamente su pc, smartphone e tablet.

Aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori del match sui canali social ufficiali delle due Federazioni interessate, mentre gli highlights saranno online sul canale YouTube della Rai poco dopo il fischio finale. In tv, anche su Sky Sport 24, con la riproposizione delle immagini Rai. Radiocronaca affidata come di consueto a Francesco Repice live su Rai Radio Uno.

Joao Pinheiro arbitra Italia-Estonia

Fischietto portoghese per Italia-Estonia. Infatti, sarà il 37enne Joao Pinheiro a dirigere l’incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Classe ’88, originario di Vila Nova de Famalicão, ha arbitrato l’ultima finale di Supercoppa Europea a Udine, dove ad imporsi è stato il Psg di Luis Enrique ai calci di rigore, contro l’ottimo Tottenham di Frank.

Primo incrocio tra Pinheiro e la Nazionale maggiore, mentre il direttore di gara lusitano ha già diretto una gara dell’Italia U20 e tre partite dell’U19 azzurra. Con lui, la nostra Federazione è attualmente imbattuta.