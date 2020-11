Italia, Evani: "Vogliamo il primo posto"

Alberico Evani ha presentato in conferenza stampa il match contro la Bosnia: “La Bosnia è un ottima squadra. Mancherà Dzeko, ma ci sono altri giocatori importanti. Ci siamo costruiti la possibilità di arrivare primi nel girone e sarebbe brutto non centrare l’obiettivo, ma loro non ci regaleranno nulla”.

“Florenzi e Belotti? Se non ci saranno particolari problemi saranno della gara, non credo cambierà molto”.

Sull’assenza di Mancini: “Anche Roberto avrebbe avuto piacere di essere qua. È è molto dispiaciuto, noi cercheremo di fare pesare il meno possibile la sua assenza. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ci siamo costruiti la possibilità di arrivare primi nel girone. Sarebbe brutto non centrare l’obiettivo, ma dovremo guadagnarcelo. Sappiamo di affrontare una squadra che non ci regalerà nulla, sebbene sia ultima in classifica. Tutti ci tengono a fare bella figura, soprattutto quando affrontano una squadra importante come l’Italia. Dovremo essere attenti”.

OMNISPORT | 17-11-2020 19:41