Italia, ex ct volley Berruto spiega perché serve ct straniero ma avvisa: "Ben che va servono 10 anni per tornare a vincere"

Per Berruto molti stranieri di serie A sono scarsi, servono campioni per far crescere gli italiani, poi cita l'esempio dell'importanza di Velasco

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In altri paesi da tempo non è una novità: scegliere un ct di un altro paese può sembrare uno schiaffo agli allenatori indigeni ma se l’ha fatto l’Inghilterra con Capello ed Eiksson e il Brasile con Ancelotti, per citare due delle nazionali di maggior grido, perchè non potrebbe farlo anche l’Italia? Ci sarebbero pro e contro in una decisione del genere ma per l’ex ct di volley Mauro Berruto (dal 2010 al 2015) che è stato anche direttore tecnico della nazionale italiana di tiro con l’arco ed oggi è membro della segreteria nazionale del PD con delega allo sport, potrebbe essere la soluzione giusta.

La suggestione Guardiola o Mourinho

In questi giorni sono circolati nomi “pesantissimi” per il dopo-Gattuso. Tra i possibili nuovi ct si è parlato di Guardiola, Mourinho e Klopp. Al momento sono solo suggestioni, deciderà tutto il nuovo presidente federale che sarà eletto il prossimo 22 giugno. Non sarebbe la prima volta in assoluto, comunque, senza andare troppo indietro nel tempo con l’ungherese Lajos Czeizler che affiancò Schiavio nel ’53-54, si ricorda Helenio Herrera, il mago della grande Inter che per un brevissimo periodo (4 partite) affiancò Valcareggi nelle qualificazioni agli Europei del ’68.

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Per Berruto servono campioni per far crescere i giovani

Sul tema ha detto la sua Mauro Berruto. L’ex ct del volley parte da una premessa: “Non servono 200 calciatori forti per una Nazionale, ma 20. Le squadre sono zeppe di stranieri, ma stranieri scarsi. Gli italiani di qualità devono competere in un campionato eccellente che deve attrarre i migliori stranieri, se ti alleni coi migliori cresci“.

L’idea di un ct straniero

Poi aggiunge: “Potrebbe essere il momento di un allenatore straniero per la Nazionale, non è una bestemmia, tante nazionali di altri sport hanno fatto la loro fortuna così, ne cito anche una, così sono onesto intellettualmente, penso a Julio Velasco che arrivò negli anni 90 nella nazionale italiana di volley, perchè forse un allenatore straniero avrebbe meno lacci e lacciuoli per gestire le convocazioni.

Nel reset che ci aspetta vedremo come si completerà e chi verrà. Non partecipo al totonomi ma servono persone di altissimo profilo, sia il presidente che il ct devono essere autorevoli ma ricordo a tutti che se domattina mettessimo in campo il miglior progetto possibile serviranno 10 ann per avvertire un effetto, se già tra 2 anni andiamo male con una squadra di giovanissimi agli Europei e ribaltiamo la scrivania perché valutiamo sulla base del momento, di quel giorno lì, continueremo a perdere tempo”.