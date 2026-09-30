Italia: Fagioli si getta alle spalle la ludopatia e anticipa il piano anti-Francia di Mancini, poi va all’attacco su Romano

Il centrocampista della Fiorentina, tra i migliori contro la Turchia, parla della sua crescita dopo gli errori del passato e della gara con i Bleus

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È un altro Nicolò Fagioli quello che si è visto in campo con l’Italia a Bursa, contro la Turchia: il centrocampista della Fiorentina ha parlato della sua crescita dopo la ludopatia e i problemi del passato, poi ha in parte anticipato il piano di Roberto Mancini per la sfida di venerdì sera contro la Francia. Ma davanti ai giornalisti si è anche lanciato in una difesa del giovane compagno di squadra Alessandro Romano dopo le critiche per gli errori col Belgio.

Italia, Fagioli si getta alle spalle il passato

La partita contro la Turchia potrebbe essere quella della svolta definitiva in azzurro per Nicolò Fagioli, tra i migliori di un’Italia che s’è imposta grazie allo spettacolo di una rete di passaggi che aveva nel centrocampista della Fiorentina uno dei suoi più attivi tessitori. Una gara che ha mostrato il grado di maturità tecnico raggiunto da Fagioli e che ha probabilmente aiutato il 25enne a mettersi definitivamente alle spalle gli anni difficili della ludopatia e della squalifica per il caso scommesse.

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“Rispetto al ragazzo raccontato nel mio libro, ‘Fragile‘, sono molto maturato, soprattutto a livello umano, perché comunque certe cose ti fanno crescere”, ha ammesso Fagioli oggi in conferenza stampa, aggiungendo di sentirsi più sicuro di sé, addirittura “più sfacciato o più cattivo”. Anche con le idee più chiare per la sua carriera: “Voglio andare ai Mondiali con l’Italia, è il mio sogno più grande”, ha detto oggi ai giornalisti.

Fagioli svela il piano di Mancini per Francia-Italia

Vedremo se il c.t. Roberto Mancini gli darà fiducia anche venerdì sera contro la Francia, dopo la bella prova di Bursa. A giudicare da quanto dichiarato dallo stesso centrocampista, le sue chance di essere titolare – accanto a Nicolò Barella, al rientro, e Sandro Tonali – sono piuttosto alte. “Loro ci verranno a pressare in modo diverso e lavoreremo per trovare l’uomo smarcato a centrocampo – ha detto Fagioli – . Mancini ci chiede dall’inizio del ritiro di cercare di dominare la partita, di andare a pressare alto. Quindi ovviamente dobbiamo essere vicini, stretti, pressare tutti insieme quando perdiamo palla e stare più alti possibile con la linea difensiva per essere compatti e vicini tutti insieme”.

Di fatto, Mancini vuole opporre ai Bleus la stessa strategia vista con la Turchia, ovvero un’Italia alta, aggressiva, pronta a puntare tutto sul palleggio stretto. E in questo contesto, le abilità di Fagioli potrebbero tornare molto utili alla Nazionale.

Italia, Fagioli all’attacco su Romano

Più difficile, invece, che contro la Francia torni titolare Alessandro Romano, il 20enne centrocampista rivelazione in serie A col Cagliari, ma protagonista di un errore fatale nella partita persa dall’Italia contro il Belgio, la prima per lui con la maglia azzurra. Fagioli, che nella sua pur breve carriera in Nazionale di critiche ne ha dovute incassare parecchie, ha voluto prendere le difese del compagno di squadra. “Ormai lo sappiamo come funzionano i social: ti portano in alto avendo fatto poco e poi ti affossano subito, appena sbagli – ha dichiarato Fagioli parlando di Romano – Romano ha semplicemente sbagliato un passaggio a metà campo e da lì, per sfortuna, è nato il gol del Belgio. Sono cose che capitano e ne capiteranno miliardi”.

Fagioli è pronto quindi a scommettere sul valore del giovane centrocampista: a proteggere Romano, oggi, c’è tutto il gruppo azzurro. “Lui è giovanissimo ed è un ragazzo di valore, questa è la prima cosa che conta – ha concluso Fagioli – Di certo migliorerà. Intanto sa che la squadra sa che è tutta con lui”.