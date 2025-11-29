Italia femminile, che batosta nella prima amichevole con gli Usa: Macario show

Azzurre battute 3-0 dagli USA: buon primo tempo, poi la doppietta di Macario decide la gara. Soncin: Esperienza che ci farà crescere. Lunedì rivincita

Disastro Azzurre nel primo test negli USA. La Nazionale femminile esce sconfitta per 3-0 nella prima amichevole contro gli Stati Uniti, disputata a Orlando. Un match iniziato in salita, ben giocato nella fase centrale, ma deciso dal maggior ritmo delle statunitensi nella ripresa. Lunedì, a Fort Lauderdale (nella notte italiana), andrà in scena il secondo incontro tra le due squadre.

Un buon primo tempo, poi la spinta USA fa la differenza

Le padrone di casa partono fortissimo e colpiscono subito con Moultrie. L’Italia però reagisce, sfiora il pareggio più volte e gioca una prima frazione coraggiosa contro la squadra più titolata al mondo. Nella seconda metà di gara, però, arriva la doppietta di Macario che chiude definitivamente i conti.

Scelte tattiche e avvio di gara

Per la prima uscita extra europea del suo mandato, e nel sedicesimo incontro ufficiale contro gli USA, Soncin conferma il 4-3-3. Davanti a Giuliani agiscono Lenzini e Linari, con Bergamaschi e Boattin ai lati. In mezzo al campo tornano Giugliano e Caruso, affiancate da Greggi. In attacco il tridente è composto da Beccari, Cambiaghi e Cantore.

Sul fronte americano, la Ct Hayes opta per il collaudato 4-2-3-1 con Moultrie e Macario, protagoniste delle ultime vittorie contro Portogallo e Nuova Zelanda. Il match comincia con un ritmo altissimo: al 2’ Moultrie firma il vantaggio con un diagonale preciso che non lascia scampo a Giuliani.

Occasioni azzurre e un match molto intenso

Nonostante il gol subito, le Azzurre reagiscono con personalità. Attorno al 10’ sfiorano il pari due volte su palla inattiva: prima Linari e poi Cambiaghi non inquadrano la porta per pochi centimetri. Le squadre giocano a ritmi altissimi cercando continuamente la verticalità. Al 37’ Giugliano trova un filtrante perfetto per Beccari, fermata però dal gran recupero di Girma.

La ripresa si apre sulla stessa lunghezza d’onda: al 52’ prima Lavelle e dopo Cambiaghi vanno vicine al gol, ma entrambe mancano la precisione necessaria.

Macario decide la gara e gli USA dilagano nel finale

Al 63’ Macario firma il 2-0 con un diagonale potente, spezzando l’equilibrio mantenuto fino a quel momento. Con il passare dei minuti cresce il divario fisico e tecnico, e gli USA aumentano la pressione. Al 76’ è ancora Macario a colpire, siglando la sua doppietta e fissando il risultato sul 3-0 davanti ai 14.200 tifosi dell’Inter&Co Stadium.

“Ci sono state difficoltà contro un avversario incredibile – ha dichiarato il Ct Soncin a fine gara – ma siamo rimaste in partita, creando e soffrendo tutte insieme. Era l’esperienza che volevamo fare e la viviamo come momento di crescita. Abbiamo avuto l’occasione di organizzare test di altissimo livello perché c’è la convinzione che questi appuntamenti ci permetteranno di migliorare sempre di più”.

Verso il secondo atto

Lunedì a Fort Lauderdale (ore 19 locali, 1:00 italiane del 2 dicembre, diretta Rai 2) si giocherà il “replay”. Le Azzurre, dopo aver tratto insegnamento da questa sfida, proveranno a chiudere il 2025 con una prestazione di grande carattere.

