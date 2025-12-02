Italia femminile, seconda disfatta con gli Usa a casa di Messi, solo il Var evita il tracollo

Dopo il ko per 3-0 della scorsa settimana l'Italia femminile di Soncin perde 2-0 con la solita Macario protagonista assoluta, Usa padrone del match

Gli Usa concedono il bis e l’Italdonne pure. Seconda sconfitta in amichevole per la Nazionale di Soncin che dopo il ko per 3-0 della scorsa settimana si inchina per 2-0 al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, dove gioca l’Inter Miami di Leo Messi. La Nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti ha chiuso l’anno solare con la sua dodicesima vittoria, la quarta consecutiva a fine anno. Poche note liete per le azzurre, in vista delle qualificazioni mondiali, al via nel marzo 2026 con il fondamentale doppio impegno casalingo con Svezia e Danimarca.

Un sol tiro in porta per l’Italia

La differenza di ranking si è fatta sentire (le americane sono seconde, le azzurre 12esime) e la gara si è chiusa di fatto già dopo il primo tempo, tutto di marca Usa, con le americane in possesso palla per il 63,7% del tempo, rispetto al solo 36,3% dell’Italia. Un solo, sporadico, tiro in porta dell’Italia con Alice Corelli, che si è visto il tiro parato dal portiere statunitense Claudia Dickey.

Show della Macario

Woman of the match, anche stavolta, Catarina Macario che già aveva segnato una doppietta nell’amichevole precedente. La star del Chelsea ha segnato il gol del vantaggio (ottavo gol stagionale) al 20′ con un pregevole pallonetto che ha scavalcato Emma Hayes. Macario è la prima giocatrice statunitense a segnare in tre partite consecutive da quando Mallory Swanson ne aveva segnate sei di fila da novembre 2022 a febbraio 2023.

Al 41′ il raddoppio: reduce dal titolo NWSL con il Gotham FC, Shaw ha sferrato un tiro da fuori area verso l’angolo in alto a destra, interrompendo il suo digiuno di 13 partite, su assit di. Alyssa Thompson. Nella ripresa terzo gol degli Usa al 66′: tiro di Heaps respinto, si avventa sulla palla la solita Cat Macario che segna il 3-0. Interviene però il Var che annulla la rete per una trattenuta a Lily Yohannes. Finisce 2-0 e per l’Italia sarà utile far tesoro di questa esperienza.

