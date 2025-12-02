Italia Femminile, il nuovo flop con gli USA non scoraggia Soncin: il Ct delle Azzurre vede progressi

Azzurre di nuovo ko in America contro le ragazze di Hayes: il Ct guarda al futuro con fiducia, in un 2026 ricco di impegni importanti per Piemonte e compagne.

Si chiude con una sconfitta anche l’ultimo impegno del 2025 per l’Italia Femminile. La Nazionale di Andrea Soncin archivia la tournée negli Stati Uniti con un altro ko contro le padrone di casa: dopo il 3-0 incassato venerdì a Orlando, nella cornice del Chase Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami di Messi, è arrivato ieri sera il 2-0 che ha completato un doppio impegno complicato per le Azzurre. Un risultato che inevitabilmente lascia un velo di amarezza, ma che, allo stesso tempo, non impedisce a Soncin di sottolineare a fine gara le note positive emerse nei due match, evidenziando crescita e progressi che potranno rappresentare la base da cui ripartire.

Macario-Shaw nel primo tempo e Italia ko

Rispetto alla prima sfida, l’Italia non subisce il gol immediato, anzi sfiora il vantaggio con Piemonte sul cross basso di Caurso, senza riuscire a deviare in rete. È solo un lampo, perché al 20′ Macario, subito protagonista in avvio, servita in verticale da Yohannes, batte Durante con un pallonetto. Poco dopo, anche la traversa di Huttom, preludio al 2-0 che arriva nel finale di tempo con Shaw, brava ad accentrarsi da sinistra a piazzare il destro sul secondo palo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa Soncin prova a dare nuova linfa con i cambi, con Cantore tra le più vivaci, ma le padrone di case restano pericolose con Yohannes e Heaps. Al 20′, due reti annullate alle padrone di casa (prima a Yohannes per fuorigioco, poi a Macario per un fallo precedente) sono gli ultimi sussulti di una gara che si chiude con il finale di 2-0.

Soncin fiducioso: “Questa esperienza ci insegnerà tanto”

“Volevamo queste partite per crescere”, aveva spiegato Andrea Soncin dopo il 3-0 incassato a Orlando, una sconfitta pesante nel punteggio ma non priva di spunti utili. Colpita a freddo nel primo match, l’Italia aveva poi saputo riorganizzarsi, restare in partita per oltre un’ora e persino sfiorare il pareggio. Indubbiamente segnali incoraggianti, che il tecnico aveva evidenziato già a fine gara.

Un pensiero che Soncin ha ribadito anche dopo il secondo ko, nonostante l’ampio turnover annunciato per dare spazio a quasi tutte le convocate. “Stasera ho rivisto quella voglia e quella determinazione che siamo solite mettere in campo”, ha commentato il Ct, aggiungendo: “Abbiamo fatto un passo avanti rispetto a tre giorni fa e sono certo che questa esperienza ci insegnerà tanto”.

Il Ct: “Ho rivisto spirito di unità”

Il segnale arrivato dal gruppo, in un momento complicato, è proprio ciò che Soncin si aspettava dalla squadra. “Volevo vedere come avremmo reagito dentro le difficoltà. Sono soddisfatto, perché ho rivisto quello spirito di unità che è fondamentale quando si affrontano nazionali di questa caratura”, ha spiegato il Ct.

Pur con l’amarezza di chiudere il 2025 con due sconfitte, Soncin guarda avanti con fiducia: “Ci sarebbe piaciuto regalarci un finale diverso, ma ripartiremo dal fuoco visto oggi. Ci servirà per costruire grandi prestazioni e presentarci pronti tra due anni in Brasile”. Il 2026 sarà infatti un anno molto intenso per le Azzurre, con gli impegni di qualificazione al Mondiale 2027 che richiederanno crescita e continuità.

Clicca qui per le ultime news sul calcio femminile