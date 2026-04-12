Italia, Figc: Marotta vuole Malagò e il Milan risponde con Galliani, rimpianto dai tifosi rossoneri

Grandi manovre in Lega in vista delle elezioni del presidente federale, si profila un "derby" istituzionale e spunta il nome dell'ex ad rossonero

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Domani la Lega Serie A sarà in assemblea elettiva, dove si capirà il nome che proporrà per la presidenza Figc in vista delle elezioni del 22 giugno. Secondo il Corriere della Sera, Giuseppe Marotta sta raccogliendo firme per la candidatura di Giovanni Malagò, che piace anche a De Laurentiis. Si profila un “derby” in Lega tra mugugni e polemiche.

L’Inter vuole Malagò, il Milan risponde con Galliani

il presidente interista starebbe lavorando ai fianchi dei club per presentarsi con una maggioranza già definita a favore dell’ex numero uno del Coni ma alcuni club, tra cui, Milan, Juventus e Parma, pur stimando Malagò non vorrebbero arrivare alle elezioni con una candidatura marchiata Inter tanto che i rossoneri si sarebbero mossi e starebbero sondando la disponibilità di Adriano Galliani.

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La ricetta di Galliani per la rinascita

Solo pochi giorni fa, intervistato da Sky, Galliani aveva commentato così il flop degli azzurri: “E’ cambiato veramente tanto e tutto. Prima avevamo i grandi campioni in Serie A, i Palloni d’oro italiani e stranieri. Ricordiamoci ad esempio che negli anni 90 l’Italia vinceva Coppa Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa Uefa. Le finali erano sempre giocate da squadre italiane. E’ tutto il fenomeno calcistico che si è abbassato. La Serie A è un campionato di transito. E solo il 30% dei giocatori sono convocabii”.

“Io amo guardare le statistiche. Nel campionato italiano il ‘giro palla’ è uno dei più lenti dei campionati europei, e cosi’ anche il top delle velocità. E’ inutile cercare il colpevole e dire che è il presidente federale, piuttosto che l’allenatore o il componente del consiglio federale. La crisi è un fenomeno che va visto a 360 gradi Ad esempio i settori giovanili sono cambiati con i ragazzi che possono andar via a qualsiasi età, così i club sono meno propensi a spendere sui vivai. Se vogliamo cambiare, va fatto dai settori giovanili alla nazionale. Io l’allenatore della nazionale lo chiamo ancora selezionatore…”.

I tifosi si spaccano sul web

Fioccano le reazioni: “È meglio che ci sia un uomo di sport esterno al calcio, se si vuole cambiare davvero qualcosa” e poi: “FINALMENTE UN NOME NUOVO E GIOVANE” e anche: “Possono fare scegliere a Furlani con l’algoritmo il candidato se non gli sta bene” e infine: “A Galliani auguro 100 anni ma ha 81 anni e in estate 82 facciamo i seri dai”

Per i tifosi del Milan, invece, l’ex braccio destro di Berlusconi è un rimpianto. “Un altro Galliani dove lo trovano? Non esiste da nessuna parte. Dopo Gazidis, nebbia” e poi: “Galliani adesso sarebbe davanti alle telecamere per gestire il momento difficile. Re Giorgio adesso starà facendo l’apericena e Scaroni probabilmente sarà già sotto le coperte. Povero Diavolo che pena che mi fai” e ancora: “Furlani fuori, Tare fuori. Dentro Galliani. Dentro Paolo. Dentro Klopp Il Milan nel giro di 3 anni alza l’ottava” e infine: “Galliani oltre ai danni ha fatto anche bene, questi finora solo danni, cose buone zero”