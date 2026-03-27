L’Italia va ai Mondiali se… e chi troverebbe nel girone

Zero calcoli e un solo obiettivo: vincere per andare al Mondiale. Un traguardo che l’Italia non raggiunge dal 2014 e che ha steccato nelle ultime due edizioni. I ragazzi di Gattuso contro l’Irlanda del Nord non hanno deluso le aspettative, almeno per il risultato: un 2-0 che ha portato gli azzurri diritti nella finale playoff. La Nazionale sfiderà la Bosnia Erzegovina di Dzeko allo Stadion Bilino Polje di Zenica.
Italia, serve solo la vittoria
È una finale, quindi il risultato da ottenere è solo uno: la vittoria. In caso di pareggio nei novanta minuti contro la Bosnia, la sfida proseguirà ai supplementari e se non dovesse rompersi l’equilibrio, si andrebbe poi ai calci di rigore. Il sorteggio nella fase di accoppiamento delle varie sfide dei playoff è stato sfortunato con li azzurri dal punto di vista logistico, infatti dovranno giocarsi il Mondiale fuoricasa e lontano dal tifo di tutti gli italiani.
Il girone al Mondiale
Qualora l’Italia dovesse staccare il pass per il Mondiale, in quale girone andrebbe? Gli azzurri finirebbero nel gruppo B, composto da Canada, Qatar e Svizzera. E visto il format della competizione, raggiungere gli ottavi di finale non sarebbe impossibile, visto che si qualificano al turno successivo le prime due e anche le otto migliori terze. La Nazionale non gioca la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo dal 2006, edizione vinta dai ragazzi di Lippi.
Le date e gli orari delle partite
Questo il calendario in caso di qualificazione dell’Italia al Mondiale:
- Giornata 1: Canada-Italia , venerdì 12 giugno (ore 21), Toronto Stadium
- Giornata 1: Svizzera-Qatar, sabato 13 giugno (ore 21), San Francisco Bay Area Stadium
- Giornata 2: Svizzera-Italia, giovedì 18 giugno (ore 21), Los Angeles Stadium
- Giornata 2: Canada-Qatar, venerdì 19 giugno (ore 24), BC Place Vancouver
- Giornata 3: Svizzera-Canada, mercoledì 24 giugno (ore 21), BC Place Vancouver
- Giornata 3: Italia-Qatar, mercoledì 24 giugno (ore 21), Seattle Stadium