L’Italia va ai Mondiali se… e chi troverebbe nel girone

Gli azzurri devono superare l'ultimo ostacolo per staccare per il pass per il Mondiale: cosa serve a Gattuso e il percorso ai gironi in caso di qualificazione

Zero calcoli e un solo obiettivo: vincere per andare al Mondiale. Un traguardo che l’Italia non raggiunge dal 2014 e che ha steccato nelle ultime due edizioni. I ragazzi di Gattuso contro l’Irlanda del Nord non hanno deluso le aspettative, almeno per il risultato: un 2-0 che ha portato gli azzurri diritti nella finale playoff. La Nazionale sfiderà la Bosnia Erzegovina di Dzeko allo Stadion Bilino Polje di Zenica.

Italia, serve solo la vittoria

È una finale, quindi il risultato da ottenere è solo uno: la vittoria. In caso di pareggio nei novanta minuti contro la Bosnia, la sfida proseguirà ai supplementari e se non dovesse rompersi l’equilibrio, si andrebbe poi ai calci di rigore. Il sorteggio nella fase di accoppiamento delle varie sfide dei playoff è stato sfortunato con li azzurri dal punto di vista logistico, infatti dovranno giocarsi il Mondiale fuoricasa e lontano dal tifo di tutti gli italiani.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il girone al Mondiale

Qualora l’Italia dovesse staccare il pass per il Mondiale, in quale girone andrebbe? Gli azzurri finirebbero nel gruppo B, composto da Canada, Qatar e Svizzera. E visto il format della competizione, raggiungere gli ottavi di finale non sarebbe impossibile, visto che si qualificano al turno successivo le prime due e anche le otto migliori terze. La Nazionale non gioca la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo dal 2006, edizione vinta dai ragazzi di Lippi.

Le date e gli orari delle partite

Questo il calendario in caso di qualificazione dell’Italia al Mondiale: