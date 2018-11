Italia, finalmente arriva un gol: gioia azzurra al 93'

L'Italia vince allo scadere a Genk per 1-0 contro gli Stati Uniti grazie a una rete di Politano nei minuti di recupero. Dopo lo 0-0 con il Portogallo a San Siro, gli Azzurri confermano le difficoltà offensive ma riescono a passare nel finale con un gol dell'interista. Esordi azzurri per Sensi, Kean e Grifo. Niente debutto per Tonali.

L'Italia prende subito il pallino del gioco, i primi squilli arrivano da Chiesa che prima impegna Horvath da lontano, poi serve l'assist per Berardi che non inquadra la porta. La prima grande occasione capita sui piedi di Bonucci: servito dall'esordiente Sensi sugli sviluppi di una punizione, impegna il numero uno statunitense da pochi passi, Horvath si salva con un riflesso.

Gli Azzurri manovrano ma sono poco incisivi in attacco e sbagliano spesso l'ultimo passaggio. I tiri verso la porta a stelle e strisce arrivano con il contagocce, al 39' Berardi impegna Horvath con una conclusione a giro, poco dopo è Verratti a sfiorare il vantaggio con una botta dal limite disinnescata da Horvath.

Il secondo tempo si apre con una sorpresa: esordisce Grifo, fuori nell'intervallo Chiesa. Il giocatore dell'Hoffenheim crea subito una grande occasione, ma Verratti di testa non è preciso. Poco dopo è invece Bonucci a servire con un preciso lancio Lasagna che salta Zimmerman ma trova pronto ancora una volta Horvath nella respinta.

Mancini al 64' butta nella mischia un altro esordiente, Moise Kean, ma sono gli Stati Uniti a creare la loro prima occasione da gol con Zimmerman: provvidenziale Sirigu a respingere. Grifo è il più pericoloso tra gli Azzurri sia con i cross, sia nelle conclusioni: al 70' Barella lo innesca in area, ma di nuovo Horvath si conferma in grande serata.

Dopo la girandola di cambi nell'ultima parte del match, la partita è decisa nel finale dall'interista Politano, che al termine di un'azione insistita degli Azzurri riceve da Gagliardini e fulmina finalmente Horvath.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 22:50