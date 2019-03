Italia-Finlandia: deciso chi andrà in tribuna

Con Roberto Mancini che sembra ormai aver deciso in maniera definitiva gli undici da schierare per Italia-Finlandia, ora c'è anche la certezza per quattro giocatori di non prendere parte all'esordio azzurro nelle qualificazioni verso Euro 2020.

Attraverso una lista pubblicata sul sito della Uefa, infatti, sono stati ufficializzati i giocatori che nella notte di Udine non saranno a disposizione del ct e si dovranno accomodare in tribuna. Si tratta di un uomo per ruolo: il portiere della Juventus Mattia Perin, il difensore del Torino Armando Izzo, il centrocampista della Roma Bryan Cristante e l'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 12:10