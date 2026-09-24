L’Italvolley cade contro la Finlandia e saluta gli Europei, Giulia Pisani: “Nessun dramma, Jokela incredibile. Finale Francia-Polonia”

“Secondo me, hanno avuto difficoltà a trovare un po’ una continuità sia sul muro che sulla difesa sull’opposto finlandese, Jokela, che veramente ha fatto dei numeri incredibili. Forse, per la prima volta, i nostri sono entrati tanto in difficoltà e non sempre sono riusciti a venirne fuori. Erano come disuniti, non hanno trovato il giusto equilibrio, un giusto assetto”.

Una sconfitta pesante e dura da digerire per tifosi e addetti ai lavori, in molti si aspettavano di più dai campioni del Mondo in carica. Adesso, però, è tempo di analizzare i motivi che hanno portato a questo risultato e lo abbiamo fatto con l’ex pallavolista, oggi anche commentatrice per Rai Sport della Nazionale femminile di pallavolo, Giulia Pisani.

“A me non piace quello che sto leggendo. Sicuramente c’è tanto rammarico, però non penso che sia una partita a definire la forza o meno di una squadra che era anche un po’ in emergenza. È stata una serata no, sicuramente, non hanno funzionato tante cose. Ma ricordo sempre la Nazionale femminile nel 2021 che aveva floppato all’Olimpiade di Tokyo, pochi mesi dopo ha vinto l’Europeo. Sono cose che, purtroppo, possono accadere, ci si rimbocca le maniche, si lavora di più. La delusione c’è, penso sia normalissimo, perché si giocava anche in casa e la semifinale era un obiettivo minimo, avendo anche la Polonia dall’altra parte del tabellone. Purtroppo hanno sbagliato in una partita da dentro o fuori, ma se fosse successo contro la Polonia sarebbe stato, comunque, un quarto. Sono abituata a vedere le cose dove finiscono, come un punto che è attaccato nei tre metri o un pallonetto: è la stessa cosa, vale sempre uno”.

Il fatto di aver giocato contro una Nazionale non di primissimo livello può aver portato gli Azzurri a sottovalutare l’avversario?

“Ho percepito, come detto, un po’ di disunione e tanta fatica dal punto di vista tattico nel fermare l’opposto, così come in ricezione. Non analizzo il tie-breake, perché quando ci arrivi con una squadra come la Finlandia, che non ha assolutamente nessun tipo di pressione, questo è quello che può accadere. Secondo me, l’errore è portare questa squadra al tie break, perché sono 15 punti e tutto può accadere. Quindi, mi sento di dire che non penso assolutamente che i ragazzi abbiano sottovalutato l’avversario. Magari possono essere stati sorpresi, hanno giocato molto bene e sfruttato i nostri momenti di difficoltà. Questo noi non l’abbiamo fatto. E poi, ha avuto una grande reazione anche nel tie break, perché sull’11-8 per l’Italia è riuscita a capovolgere il risultato e chiudere sul 15-13”.

Infine, abbiamo chiesto a Giulia Pisani un pronostico su quella che potrebbe essere la finalissima, con Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia a contendersi i posti.

“Ti direi Francia-Polonia. Però, attenzione, perché ora la Finlandia ci crede, anche se non è facile replicare prestazioni di questo genere. Nello stesso tempo penso che la Francia entrerà in campo con tanta consapevolezza, la squadra di Giani avrà sicuramente imparato qualcosa da quanto successo all’Italia”, ha concluso a Virgilio Sport.