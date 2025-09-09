L'Italia folle di Rino Gattuso, dopo l'Estonia e Israele, ti convince? Vota il sondaggio

La domanda del momento riguarda gli Azzurri e il ct Rino Gattuso, artefice di uno slancio che si temeva perduto e che, invece, si è rivisto in campo

In novanta minuti e poco più si è consumata un’opera di pura follia, iperbole pura di quel che oggi può essere la Nazionale azzurra guidata da un ct che ha saputo restituire vigore e anche un coraggio forse meno tattico, meno riflessivo e innovativo ma necessario a tentare di agguantare l’obiettivo.

Follia Israele-Italia

Rino Gattuso lo ha affermato, a fine incontro. “Siamo dei pazzi” è la sintesi perfetta, addomesticata dalle parole pronunciate a fine partita relativamente a quanto si è visto in campo contro Israele assurdo quanto paradossale per l’Italia che si gioca soprattutto il Mondiale e che deve rispettare una tabella di marcia serrata.

Dopo il 5-0 contro l’Estonia, il folle 5-4 su Israele consente all’Italia di agganciare il secondo posto nel girone di qualificazione I a 9 punti in classifica. Ma questo risultato andrà difeso e bene per via della differenza reti rispetto proprio all’ultimo avversario degli Azzurri. Quel secondo posto in coabitazione potrebbe essere deciso dalla differenza reti che costituisce il fattore su cui lavorare.

La Norvegia e la differenza reti

La Norvegia, a San Siro il 16 novembre, avrà un peso determinante prima di tutto perché uno scontro diretto ha la sua valenza. Adesso in vetta c’è proprio la nazionale scandinava a quota 12, gli Azzurri di Gattuso sono a -3 con altre quattro sfide secondo il calendario.

Per questo pesa molto lo scontro diretto: in caso di arrivo a pari punti non va dimenticato la differenza reti generale deciderà le posizioni. Da ciò la centralità della difesa e l’urgenza di mettere a segno il più possibile.

La domanda per i tifosi

A questo punto, in vista di quello che si avverte come un risultato indispensabile dopo così tanta attesa, c’è da chiedere ai tifosi dell’Italia se questa formazione e interpretazione da parte di Gattuso convince. Gli Azzurri visti contro Estonia e Israele sono quelli giusti? Rispondete al nostro sondaggio: