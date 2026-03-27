Italia, fuorionda esultanza Dimarco dopo i rigori della Bosnia scatena la bufera

La Rai pizzica gli azzurri mentre scoprono i prossimi avversari ai playoff: il Galles era evidentemente più temuto ma scoppia la polemica

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un fuorionda rubato dalle telecamere della Rai mette in imbarazzo l’Italia a pochi giorni dalla sfida decisiva con la Bosnia per l’accesso ai Mondiali. Il video è diventato subito virale facendo scoppiare una polemica sul web.

Il video che imbarazza gli azzurri

E’ accaduto nell’immediato post partita di Italia – Irlanda del Nord, la Rai ha infatti pizzicato Dimarco, Pio Esposito e altri azzurri esultare al momento dei rigori che hanno sancito l’eliminazione del Galles. Facile ipotizzare che queste immagini arriveranno anche a Dzeko e a tutta la Bosnia.

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L’allarme di Adani

Sul profilo Instagram di Rainews si vede tutto: “Si sentono i telecronisti in sottofondo mentre passano le immagini: “Eccoli Di Marco e anche Pio Esposito che hanno guardato i rigori e ci sono scene di..”. “Eh non diciamolo”. Interviene Adani: “Eh ragazzi, avevamo detto di non farle vedere e poi li inquadrate quando esultano, dobbiamo esultare martedì”.

La reazione dei tifosi sui social

Fioccano commenti imbarazzati: “Scena pietosa. Io non so veramente chi si credono di essere, che stasera hanno faticato a segnare e non so come possono pensare di superare Bosnia in scioltezza” e poi: “Errore enorme esultare, tutti i rivali sono da rispettare soprattutto nelle finali dove ci si gioca un mondiale comunque Forza Italia” e anche: “Cara Rai, dovreste proteggere la vostra nazionale. Non mandare in onda e ricondividere questo momento (che ogni sportivo può avere) solo per delle visualizzazioni in più, rischiando ovviamente la gogna mediatica della nazionale stessa.”

C’è chi scrive, provando a sdrammatizzare: “Non creiamo polemiche inutili….stavano guardando il match point di Sinner..” e poi: “Ma mi spiegate che motivo c’è di far vedere questo video ? non ha nessun motivo oltre quello di caricare ancor di più la Bosnia e “denigrare” gli italiani” e ancora: “Hanno esultato per Dzeko, amico loro”

Il web è scatenato: “Cioè , secondo DI MARCO c’è differenza a giocare con Galles o Bosnia ? Ma si è accorto che sul petto ha 4 stellette?” e poi: “L’italia che per la terza volta di fila va agli spareggi mondiali ( 2 volte falliti) esulta nel vedere la prossima sfidante in una partita secca, dove tutto può succedere, tra l’altro in trasferta. Dilettanti!”, oppure: “n Bosnia guarderanno queste immagini e si caricheranno a mille” e infine: “Ma cosa esultano… questi non fanno due passaggi consecutivi… avrà esultato la Bosnia quando ha saputo di giocare contro l Italia! Questi se arrivano al mondiale prendono gli schiaffi da tutti … è imbarazzante questa nazionale”