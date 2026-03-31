Italia, il futuro di Gattuso passa dal Mondiale: da De Zerbi a Inzaghi, i candidati ct in caso di flop con la Bosnia

A Zenica la Nazionale si gioca l'accesso al Mondiale: in caso di nuovo ko ai playoff, si va verso un nuovo ribaltone in panchina. Tutti i possibili scenari

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Contro la Bosnia non si decide solo il destino dell’Italia, ma anche il futuro di Rino Gattuso. Legato alla Nazionale da un contratto annuale, la sua permanenza al timone degli Azzurri dipende dalla qualificazione al Mondiale. Bisogna considerare ogni scenario, anche il più nefasto. I precedenti con Ventura e Mancini insegnano che – al di là del blasone – qualsiasi risultato è possibile, specie in una gara secca e per giunta in trasferta. Se Donnarumma e compagni dovesse fallire l’accesso alla torneo iridato, la Federazione potrebbe ancora una volta optare per il ribaltone in panchina. Da De Zerbi a Simone Inzaghi, ecco i possibili candidati al ruolo di ct.

Italia, il futuro di Gattuso in 90’

Chiamato a sostituire Spalletti a qualificazione diretta già compromessa per via della debacle di Oslo contro la Norvegia, Gattuso ha sottoscritto un contratto annuale da 800mila euro che prevede un bonus da 1 milione di euro in caso di pass per il Mondiale nordamericano che prenderà il via l’11 giugno.

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Dunque, il futuro si deciderà al triplice fischio della finale playoff di Zenica contro la Bosnia. Se la Nazionale riuscirà a spezzare la maledizione spareggi dopo i flop contro la Svezia nel 2017 e la Macedonia del Nord nel 2022, Ringhio resterà sicuramente al timone dell’Italia, almeno fino agli Europei del 2028. Al contrario – nella peggiore delle ipotesi – la Figc valuterebbe l’ipotesi di cambiare ct. E conoscendo l’orgoglio di Gattuso, lo stesso ct avrebbe poca voglia di continuare.

Chi al posto di Gattuso? Ipotesi De Zerbi

Dopo il controverso addio all’Olympique Marsiglia a fine febbraio, in queste ore Roberto De Zerbi sembra vicinissimo a un’altra panchina rovente, quella del Tottenham. Gli Spurs lo hanno messo in cima alla lista come erede di Tudor, la cui breve avventura londinese si è rivelata disastrosa.

Pur di assicurarsi il sì del tecnico lombardo, gli è stata presentata un’offerta monstre da 14 milioni di euro a stagione. Non solo: se anche l’ex Sassuolo accettasse la proposta, avrebbe comunque la possibilità di liberarsi al termine della stagione in caso di retrocessione in Championship. Al momento, per quanto le parti non siano distanti, la trattativa non è conclusa: e se De Zerbi stesse aspettando il risultato di stasera?

Simone Inzaghi e le voci di addio all’Arabia Saudita

Simone Inzaghi avrebbe 25 milioni di ottimi motivi per continuare la sua esperienza all’Al Hilal. Ma, al netto di uno stipendio faraonico, l’avventura in Arabia Saudita è stata contraddistinta anche da qualche polemica di troppo, complice una classifica che oggi vede la vetta – occupata dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo – distante 3 punti.

A ciò si aggiungono altri due fattori da non sottovalutare: da un lato il contesto internazionale segnato dal conflitto in Medio Oriente, dall’altro lo status di un allenatore che ha scelto di lasciare l’Europa all’apice della sua carriera. Insomma, dalle indiscrezioni provenienti da Riad, il tecnico emiliano sarebbe intenzionato a far ritorno in Italia, magari proprio alla guida della Nazionale.

De Rossi, Cannavaro e tutte le altre ipotesi

Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro erano già stati presi in considerazione prima che la Figc scegliesse Ringhio. Restano quindi ipotesi concrete per un eventuale post Gattuso: Capitan Futuro sta facendo molto bene col Genoa, mentre l’ex capitano dell’Italia campione del mondo nel 2026 vivrà il Mondiale da commissario tecnico dell’Uzbekistan, che lo ha ricoperto d’oro.

Attenzione alle panchine delle big: Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Antonio Conte sembrano orientati a proseguire rispettivamente con Milan, Roma e Napoli, ma nel calcio non si può mai dare nulla per scontato. Se uno di loro si liberasse, diventerebbe senza dubbio un candidato credibile.