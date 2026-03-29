Italia, Gattuso ha scelto la formazione anti-Bosnia, cosa cambia in squadra

L’Italia di Gennaro Gattuso prepara la sfida contro la Bosnia con indicazioni sempre più chiare. Dopo la vittoria di Bergamo, il ct sembra orientato a confermare gran parte dell’undici titolare. Le buone notizie arrivano dall’infermeria, con rientri importanti in gruppo. La squadra lavora a Coverciano tra campo e analisi video degli avversari. E il piano gara per la sfida decisiva prende forma senza grandi rivoluzioni.
- Rientri importanti: Scamacca e Bastoni in gruppo
- Verso la conferma dell’undici di Bergamo
- Tra campo e ritiro: gruppo compatto verso la Bosnia
Rientri importanti: Scamacca e Bastoni in gruppo
Le indicazioni più positive riguardano le condizioni di Gianluca Scamacca e Alessandro Bastoni. L’attaccante dell’Atalanta ha lavorato parzialmente con il gruppo, segnale di un recupero ormai vicino dopo il problema all’adduttore. Il difensore dell’Inter, uscito precauzionalmente contro l’Irlanda, è invece tornato subito ad allenarsi regolarmente. Un doppio rientro che amplia le soluzioni a disposizione del commissario tecnico. Gattuso può quindi contare su un gruppo quasi al completo in vista della Bosnia.
Verso la conferma dell’undici di Bergamo
Durante la seduta a Coverciano, gli azzurri hanno svolto una partitella a metà campo con i titolari contro il resto del gruppo. Tutti gli indizi portano verso la conferma della formazione vista a Bergamo. In attacco dovrebbe essere riproposta la coppia Moise Kean–Mateo Retegui. Una scelta nel segno della continuità dopo la prova convincente contro l’Irlanda. Gattuso punta su certezze e automatismi già rodati per una gara decisiva.
Tra campo e ritiro: gruppo compatto verso la Bosnia
A seguire l’allenamento anche il presidente federale Gabriele Gravina e Guglielmo Vicario. Il portiere, nonostante l’operazione per ernia inguinale, ha scelto di restare vicino ai compagni. Non ci sarà invece Giovanni Di Lorenzo, che proseguirà la riabilitazione a Napoli, così come resta fuori Mattia Zaccagni per infortunio. Definito anche il programma: partenza lunedì pomeriggio per Sarajevo con volo charter da Firenze.Allenamento mattutino a Coverciano e attività media posticipate in serata a Zenica.