Italia, Gattuso ha scelto la formazione anti-Bosnia, cosa cambia in squadra

Il ct punta sulla continuità con Kean e Retegui in attacco. Gruppo compatto a Coverciano in vista della sfida decisiva per il Mondiale.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia di Gennaro Gattuso prepara la sfida contro la Bosnia con indicazioni sempre più chiare. Dopo la vittoria di Bergamo, il ct sembra orientato a confermare gran parte dell’undici titolare. Le buone notizie arrivano dall’infermeria, con rientri importanti in gruppo. La squadra lavora a Coverciano tra campo e analisi video degli avversari. E il piano gara per la sfida decisiva prende forma senza grandi rivoluzioni.

Rientri importanti: Scamacca e Bastoni in gruppo

Le indicazioni più positive riguardano le condizioni di Gianluca Scamacca e Alessandro Bastoni. L’attaccante dell’Atalanta ha lavorato parzialmente con il gruppo, segnale di un recupero ormai vicino dopo il problema all’adduttore. Il difensore dell’Inter, uscito precauzionalmente contro l’Irlanda, è invece tornato subito ad allenarsi regolarmente. Un doppio rientro che amplia le soluzioni a disposizione del commissario tecnico. Gattuso può quindi contare su un gruppo quasi al completo in vista della Bosnia.

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Verso la conferma dell’undici di Bergamo

Durante la seduta a Coverciano, gli azzurri hanno svolto una partitella a metà campo con i titolari contro il resto del gruppo. Tutti gli indizi portano verso la conferma della formazione vista a Bergamo. In attacco dovrebbe essere riproposta la coppia Moise Kean–Mateo Retegui. Una scelta nel segno della continuità dopo la prova convincente contro l’Irlanda. Gattuso punta su certezze e automatismi già rodati per una gara decisiva.

Tra campo e ritiro: gruppo compatto verso la Bosnia

A seguire l’allenamento anche il presidente federale Gabriele Gravina e Guglielmo Vicario. Il portiere, nonostante l’operazione per ernia inguinale, ha scelto di restare vicino ai compagni. Non ci sarà invece Giovanni Di Lorenzo, che proseguirà la riabilitazione a Napoli, così come resta fuori Mattia Zaccagni per infortunio. Definito anche il programma: partenza lunedì pomeriggio per Sarajevo con volo charter da Firenze.Allenamento mattutino a Coverciano e attività media posticipate in serata a Zenica.