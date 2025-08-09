Italia, Gattuso in visita ai club: ha già scelto i nomi nuovi per la Nazionale

Idee chiare e poco tempo per applicare. Ringhio ha deciso come far ripartire la macchina azzurra con direzione Mondiali

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La bicicletta l’ha voluta e gli toccherà pedalare assai forte. Manca ormai meno di un mese all’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana. Il neo Ct, nel frattempo, è andato in giro a consultare gli allenatori di Serie A e a vedere le varie squadre in ritiro. Le idee, però, sono piuttosto chiare sugli uomini da scegliere per centrare l’obiettivo Mondiale. Di tempo da perdere, d’altro canto, non ce n’è.

La data in rosso per l’inizio del nuovo ciclo

La data segnata in rosso sul calendario è 5 settembre. In quel giorno l’Italia tornerà in campo contro l’Estonia dopo il 2-0 alla Moldavia e soprattutto il doloroso 0-3 con la Norvegia, costato la panchina a Luciano Spalletti. Gli azzurri, come sappiamo, avranno un nuovo condottiero al quale è stata concessa massima fiducia dalla federazione ma poco tempo. Serve portare la Nazionale ai Mondiali, senza se e senza ma. Altrimenti saltano banco e uomini.

La prima mossa di Ringhio

Così, Gennaro Gattuso si è dato immediatamente da fare. Primo passo, oltre al giro di telefonate di rito, è stato il giro dei ritiri per presentarsi di persona a calciatori e allenatori. Non che il buon Ringhio abbia bisogno di farsi conoscere ma l’atto è stato dovuto per tentare di riprendere il filo laddove era stato interrotto. Serve riportare identità nel gruppo e rimotivare i giocatori che con Spalletti non avevano trovato feeling.

Così l’ex calciatore del Milan si è recato prima a Trigoria da Gasperini e poi via via completerà il tour di tutte le squadre. Al suo fianco, Leo Bonucci e lo storico vice Gigi Riccio. La spedizione toccherà anche i calciatori italiani impegnati all’estero, da Gigio Donnarumma – messo alla porta (nel senso di uscita) dal Psg – a tutti quelli della Premier League (Calafiori, Tonali, Udogie, Coppola, Kayode, Gnonto e anche Koleosho, tra i migliori all’Europeo Under 21).

Come giocheranno gli azzurri con Gattuso

Dal punto di vista tattico, si dovrebbe ripartire dalla difesa a tre. Ma senza trascurare gli esterni. Volendo definire il tutto con un modulo si potrebbe parlare di 3-4-3 o 3-4-2-1. Il reparto che suscita la maggiore curiosità è quello d’attacco. Inevitabile che il Ct non abbia fatto i salti di gioia con la cessione di Retegui in Arabia. E’ probabile, da questo punto di vista, che a beneficiarne sia Kean, pronto a scavalcare l’oriundo nelle gerarchie.

Sempre nello stesso settore, va dato uno sguardo approfondito a Pio Esposito, nella speranza che Chivu gli dia spazio nella sua Inter. Poi c’è Lucca che è finito al Napoli e dovrà sgomitare parecchio per insidiare la titolarità di Lukaku. Scamacca è stato a lungo fermo ai box e deve ritrovare la condizione. A centrocampo i nomi sono i soliti, con Barella e Tonali titolari indiscussi e con Locatelli, Rovella e Ricci presi sicuramente in considerazione.

Gli esterni, come detto, saranno fondamentali. Si spera molto nel recupero di Chiesa, ancora meglio se dovesse tornare a giocare in Italia. Poi restano solidi i nomi di Orsolini, Zaccagni e Politano.