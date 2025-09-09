Italia, Gattuso ha insultato a un giocatore di Israele: nuovo retroscena sulla rissa. Bonucci nel mirino dei tifosi

Spuntano nuovi retroscena sulla rissa scattata nel finale di Italia e Israele, uno riguardante Gattuso, colpevole di aver insultato un avversario. Intanto i social si interrogano su Bonucci e lo prendono di mira

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Parte col piede giusto l’Italia di Rino Gattuso, che dopo aver ereditato la panchina da Luciano Spalletti ha guidato gli azzurri ai successi contro Estonia e Israele che hanno permesso alla Nazionale di salire al secondo posto del girone alle spalle della Norvegia. In occasione dell’ultima sfida contro la squadra israeliana l’Italia ha messo in mostra una delle caratteristiche principali del Ringhio giocatore, ovvero la garra, forse in maniera un po’ eccessiva, tanto che a fine partita è scattata una rissa per fortuna poi bloccata sul nascere.

A proposito dello scontro tra le due nazionali sono emersi nuovi retroscena sul nostro commissario tecnico, che avrebbe insultato un giocatore della squadra avversario che lo stava criticando. Intanto Leonardo Bonucci, nuovo collaboratore di Gattuso, è finito nel mirino dei tifosi azzurri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cos’è successo nel finale di Israele-Italia

Quella di ieri contro Israele è stata una partita che definire pazza sembra un eufemismo, con l’Italia che dopo aver recuperato due volte lo svantaggio era salita sul 4-2, salvo poi farsi rimontare dagli avversari e in fine trionfare con un gol allo scadere di Sandro Tonali. Pazzo è stato anche il finale, con le due nazionali che hanno dato vita a una rissa scattata da Gianluigi Donnarumma ma fortunatamente placata prima che degenerasse.

Il retroscena sulla lite tra Gattuso e un giocatore di Israele

Intervenuto per placare la rissa, Gattuso sarebbe stato protagonista di un acceso diverbio con un giocatore di Israele. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano il ct avrebbe risposto insultato un avversario che lo stava stuzzicando dicendogli “Educa i tuoi giocatori”, affermazione alla quale Ringhio avrebbe reagito dicendogli di chiudere il becco e mandandolo poi a quel paese, ma con altri toni e termini: “Shut up, shut up! F**k you, motherfu**er!” sarebbe stata la reazione del commissario tecnico.

Bonucci nel mirino dei tifosi azzurri sui social

Il 5-4 contro Israele non ha però convinto tutti i tifosi, soprattutto per la fase difensiva della Nazionale. A finire nel mirino dei tifosi sarebbe stato anche Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico di Gattuso che si presuppone si occupi principalmente della retroguardia, reparto dove in carriera ha primeggiato per anni.

Oltre ai buchi della nostra difesa un po’ imputati a Bonucci, a farlo finire nel mirino dei tifosi sui social sarebbe stata anche la sua troppa foga in panchina. L’ex difensore della Juventus in alcune occasioni sembrava infatti seguire il ct come fosse la sua ombra o il suo vice, ruolo che però non ricopre. Tutto ciò ha portato i tifosi a interrogarsi su quale sia effettivamente il contributo di Leo e quale l’apporto che possa dare a Gattuso, con alcuni utenti che hanno ironizzato ricordando un’affermazione diventata celebre in occasione del suo passaggio al Milan, come Sevil che ha così commentato sotto un post di Maurizio Pistocchi: “Lui è li per spostare gli equilibri, per chi ancora non si sa”.